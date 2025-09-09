Wielu czekało na ten sprzęt. be quiet! Pure Loop 3 LX 360mm ma zainteresować klientów, którzy oczekują ładnego, wydajnego, ale też niedrogiego chłodzenia wodnego na procesor. Sprawdziłem, jak jest w praktyce.

Przyznam, że nowa seria chłodzenia Pure Loop 3 nie jest dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ miałem okazję zobaczyć ją już na stoisku be quiet! podczas targów Computex 2025. Producent zapowiadał wtedy, że nowe modele mają przyciągnąć wymagających użytkowników poszukujących wydajnego sprzętu w rozsądnej cenie. Nic dziwnego, że zapowiedzi wzbudziły spore zainteresowanie.

Niedawno producent oficjalnie zaprezentował nowe chłodzenia, a teraz doczekaliśmy się ich premiery w sklepach. Przy okazji jedno z nich trafiło w moje ręce, więc mogę sprawdzić, jak Pure Loop 3 sprawdza się w praktyce i radzi sobie w testach.

Porównanie be quiet! Pure Loop 3 i Pure Loop 3 LX

Nowe chłodzenia dostępne są w dwóch wariantach: standardowym Pure Loop 3 oraz podświetlanym Pure Loop 3 LX.



Wersja Pure Loop 3 została utrzymana w stonowanej stylistyce, natomiast Pure Loop 3 LX pozwoli rozświetlić wnętrze komputera

Wersja podstawowa utrzymana jest w eleganckiej, czarnej stylistyce i oferowana w trzech rozmiarach chłodnic: 240 mm, 280 mm i 360 mm. Zastosowano w niej wentylatory Pure Wings 3 PWM high-speed, zapewniające wyższą wydajność. Z kolei modele Pure Loop 3 LX, dostępne wyłącznie w wariantach 240 mm i 360 mm, prezentują się zdecydowanie bardziej efektownie – wyróżniają się podświetlanymi wentylatorami, blokopompką z iluminacją ARGB oraz wykorzystują nieco wydajniejsze wentylatory Light Wings 3 PWM high-speed.

Model Pure Loop 3 240 Pure Loop 3 LX 240 Pure Loop 3 280 Pure Loop 3 360 Pure Loop 3 LX 360 Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 68.5 x 93.4 x 44.9 mm 68.5 x 93.4 x 48.7 mm 68.5 x 93.4 x 44.9 mm 68.5 x 93.4 x 48.7 mm 68.5 x 93.4 x 48.7 mm Obroty pompki 3000-5500 RPM 3000-5500 RPM 3000-5500 RPM 3000-5500 RPM 3000-5500 RPM Generowany hałas

(50/75/100% RPM) 15,4/27,3/35,2 dBA 15,5/27,5/35,0 dBA 16,5/28,5/36,6 dBA 17,6/29,3/37,2 dBA 17,3/29,4/36,9 dBA Węże 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 120 x 27 mm 277 x 120 x 27 mm 317 x 140 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm Wentylatory 2x Pure Wings 3 120mm PWM high-speed 2x Light Wings LX 120mm PWM high-speed 2x Pure Wings 3 140mm PWM high-speed 3x Pure Wings 3 120mm PWM high-speed 3x Light Wings LX 120mm PWM high-speed Obroty wentylatora do 2100 RPM do 2100 RPM do 1800 RPM do 2100 RPM do 2100 RPM Generowany hałas 30,9 dBA 30,9 dBA 30,5 dBA 30,9 dBA 30,9 dBA Przepływ powietrza 59,6 CFM / 101,2 m3/h 61,8 CFM / 105,1 m3/h 72,2 CFM / 122,6 m3/h 59,6 CFM / 101,2 m3/h 61,8 CFM / 105,1 m3/h Ciśnienie powietrza 2,41mm H 2 O 2,51mm H 2 O 2,44mm H 2 O 2,41mm H 2 O 2,51mm H 2 O Dodatkowe » pasta termoprzewodząca » pasta termoprzewodząca

» foliowe nakładki na blok » pasta termoprzewodząca » pasta termoprzewodząca » pasta termoprzewodząca

» foliowe nakładki na blok Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata Cena 359 zł 419 zł 419 zł 439 zł 509 zł

Modele be quiet! Pure Loop 3 realnie plasują się w średnim segmencie chłodzeń AiO – bez problemu znajdziemy tańsze zestawy, ale też nie jest to najwyższa półka dla najbardziej wymagających użytkowników. Warto liczyć się z dopłatą za podświetlane modele LX.

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 LX 360

W moje ręce trafił model be quiet! Pure Loop 3 LX 360, czyli topowy zestaw z nowej serii – najwydajniejszy wariant, przeznaczony dla wydajniejszych i/lub podkręconych procesorów. Oprócz wysokiej wydajności cechuje się też ciekawszym, odważniejszym wzornictwem.

Producent postawił na klasyczną konstrukcję typu AiO (All-in-One), w której najważniejsze elementy są już ze sobą fabrycznie połączone. Takie rozwiązanie zapewnia dobrą wydajność chłodzenia i jednocześnie jest dużo łatwiejsze w montażu niż samodzielnie składane zestawy typu custom loop (trzeba tylko przykręcić wentylatory, a następnie całość zamontować w komputerze).

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 jest kompatybilne ze wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami procesorów Intel i AMD. Nie zamontujemy go jednak na procesorach Ryzen Threadripper (na co pozwala już np. zestaw Silent Loop 3).

Producent zastosował tutaj blok wodny ze zintegrowaną pompką. Wykorzystuje on 6-biegunowy silnik sterowany sygnałem PWM. Jej konstrukcja ma na celu zminimalizowanie wibracji (a więc też generowanego hałasu). Jak będzie w praktyce? Zweryfikuję to podczas testów.

W wersji LX blokopompka została dodatkowo wyposażona w podświetlenie RGB LED. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość personalizacji wyglądu. W zestawie otrzymujemy 10 wymiennych, foliowych nakładek, które umieszcza się pod przezroczystym dekielkiem (jest on wczepiany na zatrzaski). To prosty i niedrogi sposób na dostosowanie wyglądu chłodzenia do własnych preferencji. Co prawda nie daje on takich możliwości personalizacji, jak wyświetlacze, jednak pozwala utrzymać niewygórowaną cenę chłodzenia.

W modelu Pure Loop 3 LX 360 mm wykorzystano dużą, aluminiową chłodnicę typu 360 mm. Pozwala ona na skuteczniejsze odprowadzanie ciepła, choć wymaga odpowiednio przestronnej obudowy. Z drugiej strony węże mają tylko 40 cm długości, co może powodować problemy z montażem w największych obudowach.

Mamy tu do czynienia ze standardową konstrukcją o profilu 27 mm, jednak producent przewidział specjalny otwór pozwalający uzupełnić czynnik chłodniczy (w zestawie nie znajdziemy buteleczki z chłodziwem).

Na chłodnicy zainstalowano trzy wentylatory Light Wings LX 120 mm PWM o zwiększonej prędkości obrotowej (high-speed). To ten sam model, który wcześniej stosowano w zestawach Light Loop. Wentylatory wykorzystują dziewięć wyprofilowanych łopatek, silnik z zamkniętą pętlą (closed-loop), który utrzymuje stabilne obroty niezależnie od oporu, oraz trwałe łożysko ślizgowe. Producent deklaruje, że niskie obroty rozruchowe mają zapewniać bardzo cichą pracę – maksymalny poziom hałasu ma wynosić 30,9 dBA.

Każdy z wentylatorów wyposażono w 16 diod ARGB LED, co pozwala na pełną personalizację efektów świetlnych. Warto również zaznaczyć, że wentylatory wykorzystują przewód typu daisy-chain, umożliwiający ich połączenie szeregowe. Dzięki temu wszystkie można wygodnie podłączyć do jednego złącza na płycie głównej. Wentylatory korzystają co prawda z niestandardowej wtyczki, ale w zestawie producent dołącza adaptery do złączy 4-pin oraz 5V ARGB LED.

Montaż chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 LX 360

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD, więc można je zainstalować w nowszych, ale też tych starszych konfiguracjach. W zestawie otrzymujemy komplet elementów do montażu: śrubki, zapinki, przewody, niewielką tubkę pasty termoprzewodzącej (wystarczającą na 1–2 aplikacje), a nawet opaski zaciskowe do uporządkowania okablowania. Jedynym wymaganym narzędziem jest standardowy śrubokręt krzyżakowy.

Sam montaż nie powinien sprawić trudności. Szczegółowa instrukcja krok po kroku prowadzi przez cały proces składania, dzięki czemu poradzą sobie z nim nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Tutaj tradycyjnie należy się duża pochwała dla producenta.

W przypadku platformy AMD montaż chłodzenia jest bardzo prosty. W zasadzie cała operacja sprowadza się do odkręcenia standardowych belek montażowych obok gniazda procesora, przykręcenia elementów montażowych dodawanych z chłodzeniem i dokręcenia do konstrukcji blokopompki.

Warto dodać, że producent przewidział możliwość zamontowania bloku wodnego w dwóch pozycjach: 0 i 8. Druga z nich jest szczególnie zalecana przy procesorach z serii Ryzen 3000, 5000, 7000 i 9000, które korzystają z konstrukcji opartej na chipletach. Przesunięcie bloku pozwala w takim przypadku na efektywniejsze odprowadzanie ciepła.

W przypadku platformy Intel montaż jest nieco bardziej skomplikowany, bo trzeba zamontować specjalny "backplate" pod płytą główną. Następnie postępujemy podobnie, jak w przypadku platformy AMD — przykręcamy elementy montażowe i dokręcamy blokopompkę.

Kolejnym krokiem jest przykręcenie wentylatorów do chłodnicy i montaż chłodnicy w obudowie. Potem trzeba całość podłączyć. Pomocne jest tutaj szeregowe podłączenie wentylatorów, bo nieco ogranicza to okablowanie i konieczność ukrycia w obudowie.

Modele Pure Loop 3 LX są dostarczane z ozdobnymi foliami, które można umieścić pod przezroczystym dekielkiem bloku wodnego. Wystarczy zdjąć dekielek, włożyć folię i ponownie go zamknąć – cała operacja jest bardzo prosta.

Test chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 LX 360

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 LX 360 zostało zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach składających wydajne komputery. Postanowiłem więc od razu poddać je trudnemu testowi i sprawdzić, jak poradzi sobie z procesorem AMD Ryzen 9 9950X – jednym z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku. To jednocześnie wymagająca jednostka dla chłodzeń: jej współczynnik TDP wynosi 170 W, a maksymalny limit mocy sięga 230 W.

Platforma testowa: Procesor: AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200W)

Płyta główna: ASUS ROG Crosshair X870E Extreme

Pamięć RAM: Kingston Fury Renegade 2x16 GB DDR5-8000 CL38

Karta graficzna: (zintegrowana w procesorze)

Dysk SSD: Kingston Fury Renegade G5

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Do monitorowania parametrów procesora, płyty głównej oraz obciążenia systemu wykorzystałem program OCCT (w trybie AVX2, który wyjątkowo mocno nagrzewa procesor). Temperatura otoczenia w pomieszczeniu testowym wynosiła około 23°C, a pomiar głośności przeprowadziłem z odległości 50 cm, podczas pracy zestawu bez obudowy. Za regulację prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna, ustawiona w trybie „Normal”.

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 LX 360 (z blokiem wodnym zamontowanym w pozycji 0 i 8) zestawiłem z wydajnym chłodzeniem powietrznym be quiet! Dark Rock 5 oraz bardziej kompaktowym i starszym chłodzeniem wodnym be quiet! Pure Loop 2 FX 280.

AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200W): temperatura procesora

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Pure Loop 3 LX 360 (8)

max. 44 dBA 76

41 be quiet! Pure Loop 3 LX 360 (0)

max. 44 dBA 77

42 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 80

40 be quiet! Dark Rock 5

max. 40 dBA 86

46 obciążenie

spoczynek

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 3 LX 360 dobrze radziło sobie ze schłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 9950X. Co istotne, montaż bloku wodnego w pozycji „8” faktycznie przekłada się na nieco niższe temperatury. Jednocześnie zestaw jest trochę wydajniejszy i zauważalnie cichszy od wcześniejszego Pure Loop 2 z chłodnicą 280 mm. Różnica względem coolera Dark Rock 5 jest jeszcze większa, choć pod względem generowanego hałasu Pure Loop 3 LX 360 wypada już wyraźnie gorzej.

Przy okazji sprawdziłem, czy chłodzenie poradzi sobie z podkręconym procesorem AMD Ryzen 9 9950X. W tym celu skorzystałem z funkcji Precision Boost Overdrive (PBO) – odblokowałem limity mocy PPT/TDP/EDC do 1000 W, podniosłem taktowanie o 200 MHz oraz ustawiłem Curve Optimizer na wartość -15. Podałem wydajność procesora przy poszczególnych chłodzeniach.

AMD Ryzen 9 9950X (OC) — wydajność Cinebench 2024

[pkt] więcej = lepiej

be quiet! Pure Loop 3 LX 360 (8)

max. 47 dBA 2411 be quiet! Pure Loop 3 LX 360 (0)

max. 47 dBA 2409 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 2397 be quiet! Dark Rock 5

max. 41 dBA 2373

Podkręcony procesor generował więcej ciepła, przez co był bardziej wymagający dla poszczególnych systemów chłodzenia, co widać na podstawie wyników wydajności. Chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 LX 360 i Pure Loop 2 FX 280 skutecznie odprowadzały ciepło, utrzymując temperatury w okolicach 92°C. Jednak przy standardowych ustawieniach wentylatory rozkręcały się do maksymalnych obrotów, a generowany hałas był już dość uciążliwy, dlatego zaleca się dostosowanie krzywej obrotów. W przypadku be quiet! Dark Rock 5 temperatury sięgały niemal granicznych 95°C, co powodowało obniżenie taktowania procesora i niewielki spadek wydajności.

To jest po prostu dobre chłodzenie

be quiet! Pure Loop 3 LX 360 to sprzęt, któremu trudno cokolwiek zarzucić. Chłodzenie poradzi sobie nawet z najwydajniejszymi procesorami, zachowuje przyzwoitą kulturę pracy, a do tego pozwala zbudować efektowny komputer.

Pure Loop 3 LX 360 to najwydajniejszy model z nowej serii. Chłodzenie poradziło sobie z procesorem AMD Ryzen 9 9950X, a nawet pozwoliło na podkręcenie zegarów. Przy standardowych ustawieniach wentylatory generują wyraźny hałas, więc osoby ceniące cichą pracę będą musiały dostosować krzywą obrotów.

Wersje LX wyróżniają się efektownym podświetleniem ARGB LED, które pozwala rozświetlić wnętrze komputera. Konstrukcja umożliwia też personalizację blokopompki za pomocą specjalnych folii. Zestaw oczywiście pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory AMD i Intel. Co ważne mamy tutaj do czynienia z konstrukcją typu AiO, dzięki czemu z montażem chłodzenia w komputerze poradzą sobie nawet mniej doświadczeni użytkownicy.

Pure Loop 3 LX 360 ma kosztować około 500 zł, co jest stawką podobną do innych markowych zestawów o zbliżonych parametrach. Zestaw odstaje jednak pod względem gwarancji – producent udziela jej tylko na 3 lata, co może budzić pewne obawy przy dłuższym użytkowaniu.

Warto kupić, jeżeli:

szukasz wydajnego chłodzenia do topowego procesora

zależy ci na wyglądzie i możliwości dodatkowej personalizacji wyglądu

zależy ci na prostym montażu chłodzenia

Nie warto kupować, jeżeli: