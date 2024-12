Singapurski deweloper gier Garena wprowadził nową grę mobilną o nazwie Free City. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż tytuł ewidentnie inspirował się grami studia Rockstar Games. Jak bardzo ta mobilna gra czerpie z serii Grand Theft Auto?

Jak możemy przeczytać na stronie Wikipedii o tym studiu deweloperskim – Powstało ono w 2009 roku i od początku zajmuje się tworzeniem gier sieciowych oraz gier na platformy mobilne. Stworzony przez nich tytuł Garena Free Fire miał w 2019 roku ponad 450 mln zarejestrowanych użytkowników. Do lutego 2024 r. tej grze pozostało wiernych nawet 100 milionów graczy i graczek. Także mówimy tutaj o doświadczonych deweloperach, którzy potrafią przyciągać miliony osób do swoich tytułów. Teraz uznali, iż wejdą na grunt, który może zagospodarować obszar praktycznie nieeksploatowany przez Rockstar Games.

Garena Free City - Gra mobilna inspirowana GTA 5 ma swoją premierę

Gra na początku grudnia miała swoją premierę w sklepie Google Play i do momentu napisania tego artykułu, została już pobrania ponad 100 000 razy w samej Argentynie. Dlaczego akurat tam? Otóż aktualnie gra dostępna jest wyłącznie dla użytkowników właśnie z tego kraju Ameryki południowej. Nie zmienia to jednak faktu, iż tytuł zdobywa coraz większą popularność i już możemy zobaczyć pierwsze filmy z rozgrywką, które pojawiły na platformie YouTube. Ów materiały pozwalają przyjrzeć się mechanice rozgrywki, zarysie fabuły czy sterowaniu. Przykładowy materiał udostępniamy poniżej:

Garena Free City – „Niesamowita gra przygodowa w otwartym świecie z najwyższą swobodą”

Garena po raz pierwszy zapowiedział grę w sierpniu tego roku. Studio deweloperskie opisuje w taki sposób swoje najnowsze dzieło:

Uwolnij się od codziennego stresu i ciesz się bogatymi w szczegóły realistycznymi scenami, w których możesz swobodnie robić szalone rzeczy! Oprócz trybu PvP dla wielu graczy i trudnych trybów PvE, oferujemy ekscytujące misje obejmujące skradanie się, zabójstwa, tajne operacje i dziką jazdę, aby rozerwać miasto na kawałki. Znajdź swoją drogę w Free City!

Czytając powyższy opis ewidentnie można poczuć, do jakiego odbiorcy twórcy kierują swoją grę. Najwidoczniej brak mobilnego GTA V dla studia był znakiem, że może wykorzystać to na swoją korzyść. Nie wiadomo jednak, kiedy Free City będzie dostępne w innych regionach. Jednak szanse na globalny debiut są wysokie – Do teraz Garena nie ma w swoim portfolio wielu gier z blokadą regionalną.

Jak w ogóle zapatrujecie się na tego typu tytuł na smartfonach? Bylibyście zainteresowani taką formą grania w à la GTA V? Zapraszamy do ankiety i wypowiedzi w sekcji komentarzy!

Źródło: Google Play, Notebookcheck, Wikipedia