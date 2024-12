Nieuchronnie zbliża się koniec roku 2024. Jest to doskonała okazja, by przybliżyć fanom wirtualnej rozrywki, jakie gry w 2025 roku ujrzą światło dzienne. Owszem, zapewne wszyscy wiedzą o premierze GTA 6, ale to nie wyczerpuje w pełni tematu. Oto ciekawe gry na rok 2025.

Ciekawy to był rok. W 2024 r. światło dzienne ujrzały takie perełki jak Helldivers 2, Palworld, Black Myth: Wukong, czy długo oczekiwany STALKER 2. Sporo dzieje się również w symulacyjnym segmencie gier, bowiem na rynku dostępny jest Farming Simulator 25 czy Microsoft Flight Simulator 2024. W 2024 r. nie zabrakło również ciekawych dodatków do istniejących już tytułów: dość wspomnieć o Diablo 4: Vessel of Hatred czy Elden Ring: Shadow of the Erdtree. A to tylko wierzchołek góry lodowej. W co wobec tego zagramy w 2025?

Najważniejsze gry w 2025: na czele GTA 6

Chyba wszyscy się zgodzą, że najważniejszą grą 2025 r. jest GTA 6. Oczekiwania względem kolejnej odsłony są kolosalne, ale Rockstar Games nie raz pokazał, że jest absolutnym pierwszoligowcem branży gier. Co prawda nie znamy konkretnej daty wydania GTA 6, ale znamy przybliżone okno premierowe: debiut GTA 6 planowany jest jesień 2025 r.

Co wiem o GTA 6? Aktualnie niewiele. Jasne, w sieci jest masa przecieków, ale ich autentyczność jest często mocno dyskusyjna. Nam, graczom, pozostaje oglądanie oficjalnej zapowiedzi i czekanie z niecierpliwością na kolejne materiały – te są kwestią czasu.

Średniowieczne GTA 6, czyli Kingdom Come Deliverance 2

To będzie prawdziwa uczta dla fanów gier RPG. Oto “uciekinier” z roku 2024, czyli Kingdom Come Deliverance 2 od czeskiego dewelopera Warhorse Studios. Tytuł zadebiutuje 11 lutego 2025 r. na PC, konsole PS5 oraz Xbox Series X|S. Czy jest na co czekać? Z dostępnych materiałów wynika, że kontynuacja nie będzie rewolucją, lecz ewolucją wypracowanych już elementów.

Co ciekawe, w toku rozgrywki poznamy intrygującego Polaka, który ma olbrzymie tendencje do nadużywania przekleństw, co odbiło się głośnym echem wśród społeczności rodzimych graczy. Jeśli pokochaliście pierwszą odsłonę, to Kingdom Come Deliverance 2 będzie pozycją obowiązkową. Zaznaczcie datę w kalendarzu.

Avowed – niczym Skyrim na sterydach

Mocne otwarcie roku. 18 lutego 2025 r. na PC oraz Xbox Series X|S zadebiutuje Avowed autorstwa Obsidian Entertainment. Tu również odnajdą się fani RPG oraz fantasy. Będzie co eksplorować, bowiem świat Avowed ma być większy niż ten w przywołanym tutaj Skyrimie. Co istotne, Avowed będzie dostępny PC Game Pass i Game Pass Ultimate w dniu swojej premiery.

Należy spodziewać się RPG pełną gębą z rozbudowanym systemem rozwoju postaci, eksploracją i momentami, w których należy dokonać wyboru – te będą miały konsekwencje. Zapowiada się więc na długą i ciekawą grę.

Ghost of Yotei, czyli kontynuacja Ghost of Tsushima

W 2025 r. światło dzienne ujrzy Ghost of Yotei – kontynuację Ghost of Tsushima. Dlaczego nie zatytułowano gry po prostu Ghost of Tsushima 2? Otóż twórcy zdecydowali się na zmiany. W toku rozgrywki zwiedzać będziemy okolice Yotei – drzemiącego wulkanu położonego w północnej Japonii na wyspie Hokkaido.

Zmian jest więcej. Sucker Punch zabierze graczy do roku 1603 r., a przypomnijmy, że akcja gry Ghost of Tsushima toczy się w roku 1274. Tym razem zagramy kobiecą postacią. Protagonistka Atsu przeprowadzi graczy przez liczne nowości. Dokładnej daty premiery brak. Tytuł trafi na PlayStation 5.

Jest tego więcej

Jedno jest pewne: będzie w co grać w nadchodzącym roku. Dość wspomnieć o Assassin’s Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII. Zapewne światło dzienne ujrzy Gothic 1 Remake, Mafia: The Old Country, czy nowy Battlefield.

Napiszcie w komentarzach, na jaką grę najbardziej czekacie. Osobiście czekam z niecierpliwością na GTA 6, ale wydaje mi się, że nie jestem w tym osamotniony. Ciekawe mnie, czy rzeczywiście nowy Battlefield będzie powrotem do korzeni. Byłoby miło.