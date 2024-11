Nadszedł czas na aktualizację oferty PS Plus Extra i Premium. W listopadzie na abonentów czekają takie hity jak GTA 5 czy polski Dying Light 2: Stay Human. To oczywiście nie wszystko, co przygotowano dla graczy korzystających z usługi.

Znamy już kompletną ofertę PS Plus na listopad. Podstawowy poziom abonamentu, czyli PS Plus Essential, oferuje w tym miesiącu Ghostwire: Tokyo, debiutujące Death Note: Killer Within oraz Hot Wheels Unleashed 2. Nie jest tajemnicą, że droższe warianty usługi oferują więcej (i jednocześnie zawierają tytuły z niższych poziomów). Przyjrzyjmy się więc PS Plus Extra i Premium na listopad.

PS Plus Extra na listopad 2024: lista gier

GTA 5 (PS4, PS5)

Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5)

Like a Dragon: Ishin (PS4, PS5)

MotoGP 24 (PS4, PS5)

The Sims 4: Island Living DLC (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS4, PS5)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Killer Frequency (PS4, PS5)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry 2 (PS4, PS5)

Zdecydowanie najmocniejszymi tytułami są GTA 5 oraz Dying Light 2: Stay Human. Tych gier nie trzeba raczej przedstawiać fanom wirtualnej rozrywki, ale warto rozważyć ponowne ich ogranie, ponieważ nadchodzą nowe projekty z tych serii: GTA 6 oraz Dying Light: The Beast.

PS Plus Premium na listopad 2024: lista gier

Synapse (PS VR2)

Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5)

Legacy of Kain: Blood Omen 2 (PS4, PS5)

Resistance: Fall of Man (PS3)

Resistance 2 (PS3)

Wszystkie wskazane gry będą dostępne w abonamencie od 19 listopada 2024 r. Jak oceniacie nową ofertę Sony?

Źródło: PlayStation Blog