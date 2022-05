Frigato: Shadows of the Caribbean to ciekawie zapowiadająca się gra – w stylu Commandos, lecz osadzona na Karaibach.

Frigato: polskie Commandos w pirackich klimatach

Frigato to polska gra w stylu Commandos, ale o tyle nietypowa, że osadzona w pirackich klimatach. Zgodnie z podtytułem – brzmiącym Shadows of the Caribbean – trafimy na Karaiby, gdzie przyjdzie nam przejąć kontrolę nad piratami. Będziemy mieć do zrealizowania wiele niebezpiecznych misji, podczas których wykażemy się zmysłem taktycznym i logicznym myśleniem.

Co wiemy o Frigato: Shadows of the Caribbean?

Każda postać w naszej drużynie będzie miała określony zestaw cech i zrozumienie tego będzie podstawą dla obrania odpowiedniej taktyki. Gra zaoferuje przy tym sporo swobody, a od naszych decyzji zależeć będzie nie tylko powodzenie (lub nie), ale też dalszy ciąg historii i lojalność bohaterów.

Co jeszcze wiemy o grze Frigato: Shadows of the Caribbean? Ano na przykład to, że możliwe będzie przejście gry bez dokonywania zabójstw. Że z wieloma elementami na mapach będzie można wchodzić w interakcje. Że za zbierane podczas rozgrywki skarby kupimy sprzęt lub… przychylność niektórych jegomości. Jak również że do pogrania z powodzeniem wystarczy kilkuletni komputer.

Frigato otrzyma demo już w przyszłym miesiącu

Za Frigato: Shadows of the Caribbean odpowiada polskie studio Mercat Games, a wydawcą jest firma Ultimate Games. Data premiery pełnej wersji nie została na razie ujawniona, ale już 13 czerwca na Steamie pojawi się demo. Zamierzasz je sprawdzić?

Źródło: Ultimate Games, Steam