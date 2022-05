THQ Nordic i Kite Games szykują dla graczy historię rozgrywającą się w XIII-wiecznej Europie i na Bliskim Wschodzie. Co już wiemy na temat The Valiant?

The Valiant, strategia czasu rzeczywistego z elementami akcji i RPG

Nie są najpopularniejszym gatunkiem w świecie gier, ale mają całkiem spore i chyba wierne grono sympatyków. Katalog gier strategicznych, bo właśnie o nich mowa, spod skrzydeł THQ Nordic rozszerzy się w najbliższej przyszłości o The Valiant. Jak mówią sami twórcy, będzie to strategia czasu rzeczywistego z elementami akcji i RPG, która przełamie pewne schematy i wprowadzi do gatunku coś nowego. Brzmi bardzo obiecująco, ale weryfikacja dopiero nadejdzie.

Wiadomo, że głównym bohaterem gry będzie Theoderich von Akenburg. Były krzyżowiec, który na skutek pewnych wydarzeń i własnych działań z przeszłości będzie musiał ponownie spróbować sił w niebezpiecznych wyzwaniach i chwycić za broń, chociaż przysięgał samemu sobie coś innego. W kampanii znaczenie mają odgrywać nie tylko decyzje na polu bitwy, ale i poza nim.

Walki będą odbywały się raczej pomiędzy jednostkami o mniejszych rozmiarach, udostępnione zostaną trzy unikalne drzewka umiejętności na bohatera, wiele broni i zbroi oraz, poza kampanią, dwa tryby dla wielu graczy - rywalizacja i współpraca.

„Wyrusz w podróż braterstwa i odkupienia w The Valiant, drużynowej strategii czasu rzeczywistego, której akcja toczy się w XIII-wiecznej Europie i na Bliskim Wschodzie. Dowódź i rozwijaj swoich średniowiecznych rycerzy, walcząc w monumentalnej kampanii dla jednego gracza, a następnie przenieś swoje umiejętności do sieci w trybie współpracy i rywalizacji w trybie wieloosobowym.”

Poza pierwszymi informacjami pojawiły się również dwa materiały wideo bardzo dobrze wprowadzające w fabułę, klimat, ale i prezentujące krótkie fragmenty rozgrywki. Jest nadzieja, że prace nad grą znajdują się już w dość zaawansowanej fazie.

The Valiant zwiastun i gameplay

Kiedy i na czym zagramy w The Valiant?

Jak to często bywa przy pierwszych zapowiedziach, nie poznaliśmy daty premiery gry i to nawet tej przybliżonej.

Tajemnicy nie stanowią za to platformy docelowe. Jak można zauważyć chociażby na powyższych materiałach wideo, ich lista jest dość obszerna. The Valiant zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Źródło: THQ Nordic