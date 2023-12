Każdy z większych producentów GPU tworzy oprogramowanie, które ma za zadanie zwiększać liczbę klatek oraz rozdzielczość obrazu z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. W przypadku nVidii, mówimy o rozwiązaniu własnościowym. A co z konkurencją?

Intel i AMD natomiast swoje narzędzia (odpowiednio XeSS/ExtraSS i FidelityFX Super Resolution) rozpowszechniają jako oprogramowanie otwartłoźródłowe. Każdy chętny może poprać odpowiednie biblioteki, przejrzeć ich kod i wykorzystać do implementacji w swoich grach. A co jeżeli twórca danej gry nie dodał obsługi dla chociażby najnowszej wersji rozwiązania od AMD, czyli FSR3? Wtedy przychodzą modderzy na pomoc!

Mod opracowany przez LukeFZ odzwierciedla jego zaangażowanie w zapewnianie zarówno bezpłatnych, jak i płatnych modyfikacji dla graczy. Modder koncentruje się na implementacji najnowszych technologii w wielu popularnych grach. Jeden z jego projektów właśnie wyciekł poza jego kanały dystrybucji.

FidelityFX Super Resolution w wersji 3 dostępny dla gier z FSR2

Jeden z modów LukeFZ został właśnie opublikowany w Internecie przez jednego z jego fanów. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu integracji AMD FidelityFX Super Resolution 3 z grami, które już obsługują FSR2. Modyfikacja ta pozwala graczom zastąpić istniejącą implementację poprzedniego oprogramowania do nowszej wersji, wprowadzając bardziej zaawansowane algorytmy skalowania. W przypadkach, gdy pozwala na to kompatybilność, można nawet włączyć generowanie dodatkowych klatek!

Zgodnie z udostępnioną listą kompatybilności, następujące gry mogą skorzystać z tej nieoficjalnej aktualizacji:

The Last of Us Part I

Dead Space (2023)

Hogwarts Legacy

MS-Man Remastered

UNCHARTED: Legacy of Thieves

HITMAN World of Assassination

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant II

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Dying Light 2

Watch Dogs: Legion

Metro Exodus Enhanced

STAR WARS Jedi: Survivor

Ready Or Not

Assassin’s Creed Mirage

Dodane nowych bibliotek do wyżej wymienionych gier wymaga pewnych nakładów pracy. Generalnie na stronie LukeFZ możemy znaleźć dwie metody instalacji - FSR2FSR3 + CyberFSR lub Regular FSR2FSR3. Wszystko zlaeży od tego, z jaką grą mamy do czynienia.

Obecnie modyfikacja jest dystrybuowana w formie płatnej, natomiast LukeFZ planuje udostępnić ją bezpłatnie (po zakończeniu nad nią pracy). Zdecydowanie odradzamy natomiast pobieranie modów z nieoficjalnych źródeł, chociażby z szacunku do pracy samego twórcy.

Trzeba przyznać, że LukeFZ znalazł sobie bardzo ciekawą niszę – Graczy, którzy nie chcą czekać na aktualizację swoich ulubionych gier o nowe narzędzie. Teraz wystarczy, że opłacą subskrypcję moddera i mogą korzystać z najnowszych technologii od AMD.

A co Wy sądzicie o pracy LukeFZ? Bylibyście skłonni zapłacić mu za dodanie FSR3 do innych gier? Napiszcie o tym w sekcji komentarzy!

Źródło: VideoCardz