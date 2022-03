Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G to nowe smartfony z popularnej i mającej całkiem dobrą opinię serii. Co oferują i kiedy trafią do sprzedaży?

Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G oficjalnie zaprezentowane

Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G to kolejne modele, które mają być kuszącymi opcjami dla celujących w propozycje ze średniego segmentu. Oferują znacznie więcej niż smartfony Galaxy M, z drugiej strony dość daleko im do flagowych Galaxy S. Główną grupą odbiorców wydają się tutaj młodzi użytkownicy, tak przynajmniej sugeruje forma prezentacji, na jaką postawiono. Dwuminutowy skrót możecie zobaczyć poniżej. Zniesienie dziesięciokrotnie dłuższej całości nie należało do najprzyjemniejszych doznań. O tyle dobrze, że same smartfony prezentują się całkiem dobrze.

Podobne, ale widać różnice

Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G posiadają wyświetlacze Super AMOLED o przekątnych odpowiednio 6,5 cala oraz 6,4 cala. Mimo tego ogólne gabaryty smartfonów są identyczne. Wynika to z tego, iż Galaxy A33 5G ma nieco szersze ramki, zdecydowano się tu także na inne osadzenie aparatu selfie. W kwestii jakości wykonania bez różnic, ekrany pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5, a wodoszczelność pozostaje zgodna z normą IP67.



Galaxy A33 5G (z lewej) i Galaxy A53 5G

Wydajność będzie identyczna, producent mówi o nowym procesorze wykonanym w 5 nm procesie technologicznym, ale nie podaje, o jaki dokładnie układ chodzi (prawdopodobnie będzie to Exynos 1280). Dorzucił do tego 6 GB / 8 GB pamięci RAM (w zależności od wersji) i do 256 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia jej o kartę microSD. Na plus zapewnienia, iż Android z One UI 4.1 doczeka się czterech dużych aktualizacji (na starcie wersja 12). Na minus wmawianie troski o ekologię i brak ładowarek w zestawach. Baterie też są w tych smartfonach identyczne, mają pojemność 5000 mAh.

W czym doszukiwać się przewag wyżej pozycjonowanego modelu? Znajdzie się coś poza delikatnie zmienionym wyglądem przedniego panelu. Galaxy A53 5G cechuje się wyższą częstotliwością odświeżania ekranu (120 Hz), a także, przynajmniej w teorii, zauważalnie lepszymi aparatami fotograficznymi. Odnośnie przywoływanych młodszych użytkowników można nadmienić o zaakcentowaniu przez producenta udoskonalonego trybu portretowego precyzyjniej oddającego głębię i kontur fotografowanej osoby. Nowe smartfony mają też obsługiwać Tryb Rozrywka pozwalający dodawać do zdjęć różnego rodzaju filtry i efekty nie tylko w obiektywie głównym, ale i ultraszerokokątnym. Funkcja Gumka ma natomiast pozwalać na usuwanie niepotrzebnych elementów tła.



Galaxy A33 5G (z lewej) i Galaxy A53 5G

Specyfikacja smartfonów Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Model Galaxy A53 5G Galaxy A33 5G oprogramowanie Android 12, One UI 4.1 ekran » Super AMOLED

» 6,5 cala

» 1080 x 2400 pikseli

» 120 Hz

» Corning Gorilla Glass 5 » Super AMOLED

» 6,4 cala

» 1080 x 2400 pikseli

» 90 Hz

» Corning Gorilla Glass 5 procesor Ośmiordzeniowy (2,4 GHz, 2 GHz) pamięć RAM 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB + microSD aparat » 64 Mpix, f/1.8 z OIS

» 12 Mpix, f/2.2, 123°

» 5 Mpix, f/2.4

» 5 Mpix, f/2.4 » 48 Mpix, f/1.8 z OIS

» 8 Mpix, f/2.2, 123°

» 5 Mpix, f/2.4

» 2 Mpix, f/2.4 aparat selfie 32 Mpix, f/2.2 13 Mpix, f/2.2 łączność Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, 5G bateria » 5000 mAh

» ładowanie 25W dodatkowe cechy głośniki stereo, dual SIM (hybrydowy), IP67 wymiary 159.7 x 74 x 8.1 mm

Dostępność Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G oraz promocja

Producent podaje, iż Galaxy A53 5G będzie dostępny od 1 kwietnia. Galaxy A33 5G ma zadebiutować w sprzedaży nieco później, bo 22 kwietnia. Niestety nie poznaliśmy cen, jakie będą obowiązywać w Polsce. Za naszą zachodnią granicą mają zaczynać się od 450 euro (Galaxy A53 5G) i 370 euro (Galaxy A33 5G).

Przedstawiono za to ofertę specjalną dla tych, którzy zdecydują się na zakup Galaxy A53 5G w przedsprzedaży. Otrzymają w prezencie słuchawki Galaxy Buds Live (białe). Promocja ma trwać od 17 marca do 31 marca.

Źródło: Samsung