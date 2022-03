Smartfony z serii Xiaomi 12, zgodnie z planem, zaliczyły dzisiejszego popołudnia globalną premierę. Ile kosztują?

Ceny Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro ujawnione

Dla śledzących branżowe doniesienia zaskoczeniem nie jest również to, co nowe smartfony mają do zaoferowania. Pod koniec zeszłego roku zaprezentowano je w Chinach, a egzemplarze dedykowane na rynek europejski nie przyniosą zmiany designu, jakości wykonania czy specyfikacji. Dzisiejsza, globalna premiera jest jednak istotna, ponieważ w końcu dowiadujemy się, ile trzeba będzie zapłacić w przypadku ewentualnego zakupu.

Xiaomi 12 będzie dostępny w trzech wariantach, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB i 12GB + 256GB, a jego ceny mają zaczynać się od 749 dolarów.

Xiaomi 12 Pro pojawi się w dwóch wariantach, 8GB + 256GB i 12GB + 256GB, a zainteresowani powinni przygotować się na ceny od 999 dolarów.

Przypominając o możliwościach Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro ponownie wspominano, iż są to topowe smartfony w każdym calu. Znów nie brakowało porównań do konkurencji, także tej z logo Apple (rzecz jasna wybrano te punkty, w których to Xiaomi ma przewagę, chociażby szybkie ładowanie). Xiaomi 12 przedstawiany jest jako propozycja kierowana do osób nieszczególnie sympatyzujących z ogromnymi gabarytami. Akcentowany jest tutaj wyświetlacz o przekątnej 6,28 cala, faktycznie nieco mniejszej niż nakazują oczekiwać obecne trendy.

Obydwa modele mają imponować jakością obrazu, posiadają panele AMOLED z obsługą HDR10+ i Dolby Vision oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz, poza większą przekątną Xiaomi 12 Pro przynosi też wyższą rozdzielczość i jasność. To bezsprzecznie najwydajniejsze smartfony na rynku, mają procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, pamięć RAM LPDDR5 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1.

Mają wyróżniać się również bateriami, a zwłaszcza obsługiwanymi technologiami ładowania, nawet 120W. Droższy model ma robić wrażenie także z racji możliwości fotograficznych, ale do oceny tego aspektu w największym stopniu potrzebne są testy, na papierze konfiguracja aparatu głównego jest godna tej półki cenowej, nie brakuje OIS i teleobiektywu.

Odnotujmy też, że przedstawiciele serii Xiaomi 12 otrzymają 3 duże aktualizacje systemu Android, poprawki bezpieczeństwa będą natomiast wydawane dla nich przez 4 lata. Kupujący jednego z trzech smartfonów otrzymają też do trzech miesięcy YouTube Premium za darmo. No właśnie, trzech smartfonów, bo jest jeszcze Xiaomi 12X.

Specyfikacja Xiaomi 12X, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro

Model Xiaomi 12X Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro oprogramowanie MIUI 13 oparte na Androidzie 12 ekran » AMOLED

» 6,28 cala

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz, AdaptiveSync

» 1100 nitów

» HDR10+, Dolby Vision

» Corning Gorilla Glass Victus » LTPO AMOLED

» 6,73 cala

» 1440 x 3200 pikseli

» 120 Hz, AdaptiveSync Pro

» 1500 nitów

» HDR10+, Dolby Vision

» Corning Gorilla Glass Victus procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) pamięć RAM 8 GB w standardzie LPDDR5 8 GB / 12 GB w standardzie LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 50 Mpix, f/1.9, 1.0µm z OIS (Sony IMX766)

» 13 Mpix, f/2.4, 123°

» telemakro 5 Mpix, f/2.4 » 50 Mpix, f/1.9, 1.22µm z OIS (Sony IMX707)

» 50 Mpix, f/2.2, 115°

» tele 50 Mpix, f/1.9 z OIS aparat selfie 32 Mpix, f/2.5 łączność Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, 5G Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC, 5G bateria » 4500 mAh

» ładowanie 67W » 4500 mAh

» ładowanie 67W

» ładowanie bezprzewodowe 30W

» ładowanie zwrotne 10W » 4600 mAh

» ładowanie 120W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy 2 głośniki stereo Harman Kardon, dual SIM 4 głośniki stereo Harman Kardon, dual SIM wymiary 152.7 x 69.9 x 8.2 mm 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

Xiaomi 12X może mieć spory sens

Ceny Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro nie należą do najniższych i w tym miejscu coraz ciekawiej zapowiada się więc Xiaomi 12X. To bowiem smartfon bardzo zbliżony do Xiaomi 12, okrojony co do trzech komponentów.

Tyle tylko, że realnym cięciem wydaje się w jego przypadku jedynie brak ładowania bezprzewodowego. Zamiana procesora na Qualcomm Snapdragon 870 5G przełoży się wprawdzie na nieco niższą wydajność, ale będzie to widoczne głównie w benchmarkach, bo w codziennym użytkowaniu układ ten wciąż doskonale daje sobie radę nawet z bardziej wymagającymi zadaniami i grami, dla większości użytkowników będzie w pełni wystarczający. Nieco starsze moduły łączności bezprzewodowej też da się przełknąć, zwłaszcza, że to wciąż Bluetooth 5.1 i WiFi 6. Podobnie jak prawdopodobnie nieco mniej rozbudowane oprogramowanie aparatu. Bo oszczędność przy zakupie względem droższego brata będzie odczuwalna.

Xiaomi 12X trafi do sprzedaży w dwóch wariantach, 8GB + 128GB i 8GB + 256GB, w cenach zaczynających się od 649 dolarów.

Źródło: Xiaomi