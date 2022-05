Samsung Galaxy A53 5G ma kilka dużych zalet i w ogólnym rozliczeniu jest telefonem tak dobrym, że po prostu musi odnieść sukces. W swojej kategorii cenowej to oferta świetnie zbalansowana, opłacalna i po prostu optymalna, nawet dla wymagających osób. Kilka wad też się znajdzie.

ocena redakcji:









4,8/5

Samsung Galaxy A53 5G - recenzja

Używam od paru tygodni telefonu za mniej niż 2000 zł i moje wrażenia są tak dobre, że w sumie zastanawiam się po co miałbym dopłacać do telefonu flagowego, takiego jak Galaxy S22 lub choćby Galaxy S21 FE 5G. Nowy Galaxy A53 5G jest znacznie tańszy, a działa dość szybko, ma świetne aparaty z tyłu i z przodu, bardzo dobry wyświetlacz, wodoszczelną obudowę, szybką łączność i po prostu chce się go używać.

Zobacz, co realnie ma do zaoferowania.

Aparat - przykładowe zdjęcia i filmy z Galaxy A53 5G

Tym razem zacznę od aparatu. Nietypowo, ale uważam, że jakość zdjęć i filmów z Galaxy A53 jest jedną z najlepszych wśród smartfonów do 2000 zł, dlatego warto ją wyróżnić. Aparat zaliczam do największych zalet tego telefonu. Nie twierdzę, że prezentuje jakość konkurencyjną wobec topowych modeli Galaxy S22, ale jestem przekonany, że w pełni wystarczy większości osób, nawet tych bardziej wymagających.

Galaxy A53 5G nagrywa wideo 4K w 30 kl/s aparatem przednim i tylnym. W obu przypadkach jakość jest bardzo dobra, zarówno pod względem szczegółowości, jak i nasycenia kolorów, kontrastu i efektu HDR. Aparat daje sobie radę z miejscami zbyt jasnymi lub ciemnymi. Efekty wyglądają tak:

Różnica leży w tym, że w aparacie głównym z tyłu zastosowano optyczną stabilizację obrazu, a z przodu tylko cyfrową. Realnie jednak cyfrowa spisuje się w tym smartfonie bardzo w porządku, a optyczna zazwyczaj dobrze, jednak czasami widać lekki efekt pływania lub pulsowania (widać to na początku wideo z kamery tylnej).



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Aparat tylny generuje piękne kolory w trybie automatycznym. Większość ulepszeń programowych jakie stosuje Samsung działa na korzyść zdjęć i filmów. Obraz wygląda żywo, atrakcyjnie, soczyście i po prostu zachęca do robienia zdjęć.



aparat tylny, podstawowy





aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Wady? Jeśli miałbym się koniecznie do czegoś przyczepić, to będą to dwie rzeczy. Po pierwsze zdjęcia w niektórych warunkach oświetleniowych bywają trochę zbyt odszumione i wyostrzone (widać lekki efekt marmurkowy przy pełnym powiększeniu).



aparat tylny, podstawowy

Po drugie ostrość zdjęć nie zawsze jest idealna jak na smartfon w tej cenie. Nie wydaje mi się żeby było to spowodowane przez złe działanie autofokusa. Być może jest to wina jakości obiektywu lub przetwarzania obrazu. Rzecz jasna obiektyw ultraszerokokątny jest o wiele mniej ostry od głównego, ale to akurat nie jest nic nietypowego, lecz po prostu standard we wszystkich smartfonach. Nawet najdroższych.

W słabym oświetleniu też jest w porządku. Jakość obrazu jest moim zdaniem powyżej średniej w tym segmencie cenowym. Przynajmniej zazwyczaj, bo wyjątki też się zdarzają i są związane głównie ze słabą ostrością.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, ultraszerokokątny, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Przedni aparat jest po prostu bardzo dobry. Zdecydowanie uważam, że Samsung Galaxy A53 5G jest w ścisłej czołówce najlepszych telefonów do selfie, do 2000 zł. Bardzo dobrze wypada przede wszystkim szczegółowość w trybie automatycznym (Zdjęcie). W trybie portretowym jest trochę gorsza, ale wciąż dobra.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

I co sądzicie o tych filmach i zdjęciach? Czy Galaxy A53 daje radę Waszym zdaniem? Piszcie w komentarzach. Ja tymczasem przejdę do wyświetlacza, obudowy, czasu pracy, wydajności i funkcji systemowych.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Samsung Exynos 1280 Pamięć RAM 6144 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 5000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.5 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 64 + 12 + 5 + 5 Mpx Aparat przód 32 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G LTE System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa

Wyświetlacz

To jeden z głównych atutów testowanego telefonu. Galaxy A53 ma wyświetlacz Super AMOLED 6,5 cala, Full HD+, o wysokiej jasności 800-850 cd/m2. Obraz jest kontrastowy, czerń głęboka, kąty widzenia szerokie, a kolory nasycone. Odświeżanie 120 Hz oznacza lepszą płynność przewijania stron, wyświetlania animacji i gier, a także mniejsze zmęczenie oczu.

Warto zaznaczyć, że nie jest to odświeżanie dynamiczne - domyślnie włączone jest 120 Hz, które możemy ręcznie obniżyć do 60 Hz, by zmniejszyć zużycie energii. Wciąż jednak Galaxy A53 ma jeden z lepszych wyświetlaczy w swojej klasie.

Wsparcie dla zabezpieczeń Widevine L1 sprawia, że bez problemu możemy oglądać np. filmy na Netflix. Smartfon ma wsparcie dla HDR10, ale nie dla HDR10+ i dla Dolby Vision.

Na wyświetlaczu nie ma fabrycznie nałożonej folii ochronnej. Szkło Gorilla Glass 5 jest płaskie, z lekkim efektem 2,5D. Bez problemu można zastosować różne folie i szkła ochronne.

Funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD) zastępuje diodę powiadomień. Nawet na zablokowanym ekranie zobaczymy czas, datę, dzień, ikony powiadomień, poziom naładowania akumulatora, a nawet interfejs do kontrolowania muzyki.

Czytnik linii papilarnych

Jest wbudowany pod powierzchnią wyświetlacza. Działa trochę wolniej od wielu czytników umieszczonych na obudowie (np. w przycisku zasilania lub z tyłu). Jednak wciąż jest całkiem OK. Po prostu dość często trzeba przykładać palec drugi raz, żeby odblokować telefon.

Dźwięk

Smartfon ma głośniki stereo, które w połączeniu z AMOLEDem sprawiają, że oglądanie wideo, korzystanie z mediów społecznościowych i granie jest przyjemniejsze. Brakuje im niższych tonów, ale dźwięk jest dość głośny i wystarczająco czysty. To porządne głośniki, choć z pewnością nie najlepsze.

Nie ma jednak klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych. Producent nie dodaje również przejściówki z USB-C na mini jack. Dla mnie to wciąż jest wada, bo często korzystam ze słuchawek przewodowych, które kosztują mniej, a mogą oferować wyższą jakość dźwięku od słuchawek Bluetooth. Dajcie znać w komentarzach czy dla Was też to jest istotne.

Dual SIM z microSD

Na dolnej krawędzi umieszczono też szufladkę na dwie karty nano SIM. Jest on hybrydowy, więc jedną z nich można zastąpić kartą pamięci microSD. Lepszy byłby oddzielny slot microSD, ale lepszy taki, niż całkowity brak.

Obudowa

Samsung galaxy A53 5G jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IP67. Wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra, przez 30 minut. Oznacza to również, że jest odporny na zachlapania i deszcz.

Smartfon w wersji białej wygląda bardzo dobrze. Wiadomo, że wygląd to kwestia gustu, ale moim zdaniem taka czysta, wręcz ceramiczna biel prezentuje się świetnie. Nie zauważyłem żeby telefon łapał kolor od jeansów, ale korzystałem z niego tylko kilka tygodni.

Tył jest plastikowy, co ma swoje wady i zalety. Na pewno jest bardziej odporny na upadki i uderzenia, od szkła. Ponadto ze względu na matową powierzchnię nie widać na nim drobnych rysek (co najwyżej wybłyszczenia). Jednak z biegiem czasu będzie się zużywał i niszczył szybciej od solidnego szkła.

Zdecydowanie chcę podkreślić, że wrażenia dotykowe są bardzo dobre. Czuję, że mam w dłoni telefon premium (mimo, że jest plastikowy).

Ramki boczne nie mają separatorów dla sygnału bezprzewodowego, co oznacza, że są plastikowe, a nie metalowe.

Łączność

Galaxy A53 ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, Bluetooth 5.1, Wi-Fi w trochę starszym, ale wciąż wystarczającym standardzie “ac”, funkcję Wi-Fi Direct, kilka standardów geolokalizacji, a także nowoczesną, najszybszą łączność komórkową 5G. Na pokładzie nie ma radia FM.

Czas pracy na baterii

Czy Galaxy A53 działa dłużej na baterii od Galaxy A52s? Nowy model ma większy akumulator 5000 mAh vs 4500 mAh, co odczuwalnie wpływa na wydłużenie czasu pracy. Kilkadziesiąt minut więcej czasu włączonego ekranu (SOT) to standard. Mam wrażenie, że powinno być jeszcze trochę lepiej.

Być może jest to kwestia procesora: Galaxy A53 ma układ Samsung Exynos 1280, a starszy Galaxy A52s ma Qualcomm Snapdragon 778G. Ten drugi jest trochę lepiej zoptymalizowany i przy okazji wydajniejszy. Innymi słowy Samsung w nowszym telefonie zastosował słabszy i bardziej energochłonny SoC.

W praktyce jednak nie ma na co narzekać, bo realny czas pracy jest dość dobry. W moich rękach Galaxy A53 pracuje zazwyczaj 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Przy bardzo oszczędnym używaniu, może wystarczyć na około 2 dni.

Czas ładowania akumulatora

Galaxy A53 wspiera ładowanie 25 W, którego w obecnych czasach nie da się nazwać szybkim. W bardzo zbliżonej cenie można kupić telefon Redmi Note 11 Pro+ 5G z dołączoną ładowarką 120 W, który do pełna ładuje się w około 16 minut. Przy nim Samsung galaxy A53 5G wypada blado, bo ładuje się aż 1 godzinę i 25 minut lub nawet więcej, w zależności od ładowarki. Ładowania indukcyjnego nie ma.

Ponadto Samsung nie dodaje ładowarki do opakowania. Dlatego każdy musi ładować go taką ładowarką, jaką ma pod ręką. Ja nie mam żadnej ładowarki Samsung, dlatego używam różnych ładowarek Apple lub Anker.

Szybkość i wydajność

Galaxy A53 ma mniej wydajny procesor od starszego Galaxy A52s (Exynos 1280 vs Snapdragon 778G). W codziennym używaniu to nie jest problem. Galaxy A53 działa w miarę szybko jak na smartfon za około 1800 zł, a ewentualne przycięcia zdarzają się głównie wtedy, gdy obciążona jest pamięć masowa telefonu. Tutaj akurat muszę przyznać, że A53 nie ma się czym pochwalić, bo maksymalny odczyt sekwencyjny pamięci to około 460 MB/s, a zapis 130 MB/s. To dość słabo, zwłaszcza w przypadku zapisu. Gdy na telefonie wykonują się aktualizacje wielu programów, to faktycznie może spowolnić.

Natomiast z procesorem kłopotów nie było. Nadaje się do multimediów, typowych programów i gier. Niektóre z nich mogą uruchamiać się przy obniżonych ustawieniach graficznych, ale to akurat norma w telefonach do 2000 zł (chociaż bywają wyjątki).

3.1 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 80 kl/s GFXBench Manhattan 55 3DMark (Sling Shot) 4418 AnTuTu 8 351209 GFXBench T-Rex Offscreen 92 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 61 kl/s 6.6 Parametry telefonu Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.5 cale/cali 6.4 Bateria Bateria - rozmowy 1820 min. Bateria - internet 945 min. Bateria - filmy 1120 min. 8.8 Ocena subiektywna Jakość filmów 5 Jakość zdjęć 5.5 Jakość wykonania 4.9

Podstawowe funkcje systemowe

Samsung Galaxy A53 ma najnowszy system Android 12 i nową nakładkę graficzną One UI 4.1. Funkcje systemowe są w zasadzie podstawowe, typowe dla większości telefonów Samsung klasy średniej i średniej-premium. Nakładka może nie jest tak lekka, jak w smartfonach Motorola, Nokia lub realme, ale trzeba przyznać, że wygląda bardzo dobrze i nowocześnie oraz jest prosta w obsłudze.

Podzielony ekran i pływające okna - Aplikacje można włączyć w trybie podzielonego ekranu - jedna u góry, a druga poniżej. Jest też opcja wydzielenia aplikacji do pływającego okna, które można przesuwać na pulpicie i zmieniać jego rozmiar oraz proporcje.

Wyświetlacz zawsze włączony - O tej funkcji wspomniałem wcześniej, więc dodam tylko, że może wyświetlać nie tylko cały czas, ale też po dotknięciu ekranu lub zgodnie z harmonogramem (w nocy jest wyłączona by oszczędzać energię).

Widżety na ekranie blokady - Dodatkowe panele z informacjami np. o pogodziem planie na dany dzień, alarmach itp.

Gesty - Zestaw podstawowych opcji uruchamianych dotykiem lub ruchem. Jest podwójne dotknięcie, by włączyć i wyłączyć ekran, zapisywanie zrzutu ekranu przez przeciągnięcie krawędzią dłoni od lewej do prawej albo alert wibracyjny, gdy po podniesieniu telefonu są nieodebrane połączenia lub wiadomości SMS.

Gesty nawigacji - Zamiast paska z przyciskami telefon można obsługiwać za pomocą gestów. Gdy się ktoś do tego przyzwyczai, to już nie ma powrotu.

Tryb ciemny - W smartfonach z wyświetlaczem AMOLED warto stosować tryb ciemny, jeśli chce się obniżyć zużycie energii z akumulatora.

Klawisz boczny - Podwójne naciśnięcie lub przytrzymanie przycisku zasilania może aktywować wybraną przez nas aplikację lub akcję.

Obsługa jedną ręką - Opcja pomniejszenia powierzchni interfejsu tak, aby system można było w pełni obsługiwać kciukiem jednej dłoni.

Czy warto kupić telefon Samsung Galaxy A53 5G? Opinia

Zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli ktoś przesiada się ze znacznie starszego lub gorszego telefonu. Przesiadka z Galaxy A52s może nie być w pełni sensowna, bo różnice nie są aż tak odczuwalne.

Galaxy A53 to po prostu bardzo udany smartfon, z kilkoma małymi wadami, ale za to z wieloma dużymi zaletami. Ma bardzo dobre aparaty z tyłu i z przodu (to jeden z najlepszych telefonów do selfie), nagrywa wideo 4K30 z obu stron, działa dość szybko, ma baterię na 1,5, maksymalnie 2 dni pracy, wyposażony jest w bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz, ma 5G, NFC i dual SIM z microSD, a także donośne głośniki stereo. Ponadto jest odporny na zalanie, a nawet całkowite zanurzenie w wodzie.

Galaxy A53 5G moim zdaniem zadowoli zdecydowaną większość użytkowników, nawet tych wymagających.

A jakie są Wasze opinie o Galaxy A53 5G? Dajcie znać w komentarzach. Udanego dnia.

Opinia o Samsung Galaxy A53 5G Plusy wodoodporna obudowa IP67 (do 1 m pod wodą),

bardzo dobra jakość zdjęć w tej kategorii cenowej,

nagrywanie filmów 4K30 z przodu i z tyłu,

jasny wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz,

dość szybkie działanie systemu i aplikacji,

5G, NFC, hybrydowy dual SIM z microSD, Bluetooth 5.1,

dwa głośniki stereo,

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza, Minusy wydajność procesora gorsza niż u poprzednika,

brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm,

dość wolne ładowanie akumulatora na tle niektórych konkurentów,

brak ładowarki w komplecie,

czytnik linii papilarnych powinien działać szybciej.