Nie wiesz, w co pograć w przerwie świątecznej? Łap listę gier, które znikną z usługi Game Pass wraz z końcem tego roku. Może znajdziesz na niej coś dla siebie.

Game Pass zubożeje na koniec 2022 roku

Grudzień w Game Pass przyniósł kilka naprawdę mocnych tytułów. Abonenci mogą już ogrywać wymagające sprytu Hello Neighbor 2, pochłaniające długie godziny i dni LEGO Star Wars: The Skywalker Saga czy też bijące rekordy popularności High on Life. Niestety w tym miesiącu katalog usługi także nieco zubożeje. Poznaliśmy listę gier, które znikną z biblioteki wraz z końcem tego roku. Jest nich wśród kilka mocnych produkcji.

Iron Harvest, Tropico 6, Outer Wilds… – w te gry pogramy tylko do końca roku

Tylko do 31 grudnia 2022 roku pecetowcy z wykupionym abonamentem Game Pass mogą grać na przykład w Iron Harvest, czyli ciepło przyjętą strategię czasu rzeczywistego, której akcja osadzona została w wykreowanym przez Jakuba Różalskiego uniwersum 1920+. To spora strata i tym bardziej warto wykorzystać przerwę świąteczną na zapoznanie się z tym tytułem. W naszej recenzji Iron Harvest otrzymało nieco ponad 4 gwiazdki na 5 możliwych.

Zarówno na PC, jak i na Xboksach z usługi Game Pass znikną ponadto takie gry jak Tropico 6 (czyli kolejna odsłona jednej z najznakomitszych serii strategii ekonomicznych), Outer Wilds (a więc zbierająca „przytłaczająco pozytywne” recenzje na Steamie przygodówka eksploracyjna) czy też Scarlet Nexus (to z kolei intrygujące jRPG akcji od Bandai Namco).

Na liście znajduje się też wyraźnie mniej popularne, ale szalenie wciągające The Pedestrian (logiczna platformówka utrzymana w bardzo ciekawej stylistyce). Zestawienie uzupełniają Embr, Gorogoa, Secret Neighbor oraz Immortal Realms: Vampire Wars.

Podsumujmy…

Game Pass: gry dostępne do 31 grudnia 2022 roku:

Embr (PC i Xboksy)

Gorogoa (PC i Xboksy)

Iron Harvest (PC)

Immortal Realms: Vampire Wars (PC i Xboksy)

Outer WIlds (PC i Xboksy)

Scarlet Nexus (PC i Xboksy)

Secret Neighbor (PC i Xboksy)

The Pedestrian (PC i Xboksy)

Tropico 6 (PC i Xboksy)

I co, udało ci się znaleźć na liście grę, która umili ci świąteczną przerwę od pracy lub szkoły?

Źródło: Xbox