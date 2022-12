Sony przedstawiło grudniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Trzeba przyznać, że w tym razem jest naprawdę nieźle.

PlayStation Plus na grudzień 2022

Mass Effect – Edycja Legendarna

Biomutant

Divine Knockout

Ciekawe i dobre gry w nowym PlayStation Plus

Mass Effect – Edycja Legendarna raczej nie wymaga bliższego przedstawiania, ale gdyby jednak, to możecie zajrzeć do naszej recenzji, w której omówiliśmy wszystkie najważniejsze kwestie związane z tą propozycją. Przypomnijmy, że jest to zestaw składający się z aż trzech zremasterowanych do rozdzielczości 4K gier - Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3, a także ponad 40 dodatków do nich.

Anonimowy nie jest również Biomutant, kolejna propozycja głównie dla sympatyków RPG, ale mimo wszystko zauważalnie odbiegająca od trylogii o losach komandora Sheparda. To gra osadzona w otwartym, postapokaliptycznym świecie, w której mamy do czynienia z niebanalnym zmutowanym bohaterem, a także połączeniem sztuk walki i wielu ciekawych broni oraz ze sporą dawką humoru. O Biomutant też przeczytacie więcej w naszej recenzji.

Jeśli więc jakiś tytuł jest tu anonimowy, to dla niektórych pewnie padnie na Divine Knockout. Twórcy mówią o platformówce, ale równie trafne będzie określenie, iż jest to bijatyka 3D. Klimat i oprawa wizualna powinny pasować sympatykom fantasy i kreskówkowej grafiki.

Krótkie spojrzenie na wszystkie przygotowane przez Sony propozycje daje materiał wideo przygotowany przez PlayStation Access. Gry zostaną udostępnione abonentom PlayStation Plus już 6 grudnia.

Źródło: PlayStation, PlayStation Access