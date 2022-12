Microsoft zapowiedział kolejną aktualizację usługi Game Pass. Znów można pochwalić firmę za to, co przygotowała.

10 kolejnych gier w Game Pass

Na świąteczne prezenty pora dopiero nastanie, ale można pokusić się o stwierdzenie, że Microsoft daje mały przedsmak. Przynajmniej tym graczom, którzy opłacają abonament Game Pass. W grudniu katalog gier oferowanych w jego ramach przejdzie kolejne modyfikacje. Jeśli chodzi o dodawane produkcje, to tylko na pierwszą połowę tego miesiąca przygotowano aż 10 pozycji.

Eastward (chmura, konsole, PC) – już dostępne

The Walking Dead: The Final Season (chmura, konsole, PC) – już dostępne

Totally Reliable Delivery Service (PC) – już dostępne

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (chmura, konsole, PC) – 6 grudnia

Hello Neighbor 2 (chmura, konsole, PC) – 6 grudnia

Chained Echoes (chmura, konsole, PC) – 8 grudnia

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 grudnia

High On Life (chmura, konsole, PC) – 13 grudnia

Potion Craft (konsole, PC) – 13 grudnia

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (chmura, konsole, PC) – 15 grudnia

Grudniowy Game Pass z nowościami

Najciekawsza propozycja z powyższego zestawienia? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo preferencje graczy, chociażby co do gatunków gier, są różne. Warto jednak zauważyć, że także teraz pojawiają się nowości. Od dnia swojej premiery w Game Pass dostępne będą Hello Neighbor 2, Chained Echoes, a także High On Life.

Bezsprzecznie to właśnie o High On Life mówiło się do tej pory najwięcej. To strzelanka, w której powinniśmy mieć do czynienia z naprawdę sporą dawką humoru, chyba z pogranicza absurdu. No ale skoro fabuła kręci się wokół kartelu kosmitów chcących wytworzyć narkotyki z ludzi, a arsenał to przede wszystkim gadające bronie... Nad grą czuwa współtwórca Ricka & Mortiego i chyba jeszcze nie skoczyły mu się niebanalne pomysły.

Źródło: xbox