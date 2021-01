Czy firma może zyskać na wartości po publikacji kilku wpisów w Internecie? Oczywiście! Dobrym tego przykładem jest GameStop, który w ostatnich dniach odnotował gigantyczny wzrost cen akcji.

Firma GameStop dla większości naszych czytelników pewnie nie jest znana. Inaczej to wygląda za oceanem – to amerykańska sieć stacjonarnych sklepów dla graczy, gdzie można było znaleźć gamingowe akcesoria, ale przede wszystkim fizyczne kopie gier (co w dobie elektronicznej dystrybucji jest sporym wyróżnikiem).

Ze względu na zmiany preferencji klientów (co przyspieszył też ogólnoświatowy kryzys), biznes przeniósł się z ulicy do Internetu, więc sieć zaczęła notować ogromne straty (w ostatnich 12 miesiącach było to 275 mln dolarów). W połowie miesiąca cena akcji GameStop (GameStop Corp. - GME) oscylowała w granicach 20 dolarów. Mogłoby się wydawać, że firmie grozi bankructwo.

Problemy firmy dostrzegli także sami inwestorzy, którzy zastosowali tzw. krótką sprzedaż - pożyczyli akcje, aby zarobić na spadku wartości kursu. Nikt jednak nie spodziewał się dalszego rozwoju sytuacji.

Reddit ratuje GameStop – takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał

Użytkownicy serwisu Reddit pokazali, że internetowa społeczność ma ogromną siłę. Na podforum wallstreetbets pojawiły się typy sugerujące tzw. rajd firmy, co zachęciło użytkowników do wykupywania akcji. Dzięki fanom marki, akcje firmy GameStop zaczęły szybko zyskiwać na wartości, co skłoniło innych inwestorów do zmiany planów i w efekcie jeszcze bardziej napędziło wzrost cen akcji.

Efekt? Podczas wtorkowej sesji, akcje GME osiągnęły wartość 147 dolarów, a wczoraj było to już 347 dolarów (w chwili pisania newsa kurs wynosił prawie 359 dolarów). W ten sposób przez ostatnie trzy sesje spółka wzrosła o 243%, a jej wartość w miesiąc wzrosła 6-krotnie (!). Taki sukces przyćmił największych gigantów branży technologicznej z Teslą, Apple i Facebookiem na czele.

Elon Musk gratuluje sukcesu GameStop

Sukces spółki zauważył także Elon Musk, który na Twitterze opublikował tweeta „Gamestonk!!”.

Post oczywiście jest nawiązaniem do sławnego mema „stronk”, który można odebrać jako gratulacje składane firmie GameStop.

Źródło: Bankier, Wprost, StockWatch, Twitter @ Elon Musk, The New York Times (foto)

