Czy jest ktoś, kto potrafi z pamięci wymienić wszystkie dodatki do The Sims 4? Niezwykle obszerna lista dziś rozrasta się o jeszcze jedną pozycję.

Pakiet Zjawiska paranormalne - Akcesoria do The Sims 4 już dostępny

Nie mówimy tutaj o niespodziance, ponieważ pakiet Zjawiska paranormalne - Akcesoria został zapowiedziany już wcześniej, od razu podawano też, że zostanie udostępniony właśnie dziś. A w przypadku serii The Sims zazwyczaj wszystko dzieje się bardzo punktualnie i tym razem wyjątku od tej reguły nie będzie. Zainteresowani mogą zatem rozbudować The Sims 4 o „groźną” zawartość.

Pakiet Zjawiska paranormalne - Akcesoria udostępniono na wszystkich platformach docelowych gry, a więc PC (Origin, Steam) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także PlayStation 5 i Xbox Series X/S gdzie gra działa w ramach wstecznej kompatybilności. Cena wynosi 49,90 złotych.

Co oferuje The Sims 4 Zjawiska paranormalne - Akcesoria?

EA Maxis wspomina tutaj o szeregu upiornych funkcji, chociaż z uwagi na specyfikę tej gry oraz całej serii i fakt, iż bawi się przy niej wielu bardzo młodych graczy nie należy brać tego dosłownie. Tematycznie faktycznie mamy jednak do czynienia z nawiązaniem do zjawisk paranormalnych. Można spotkać się z upiornymi gośćmi na nowych parcelach z Nawiedzonym Domostwem.

Simowie mogą tutaj przeprowadzić seans w celu przywołania tych, którzy będą pomocni. Chodzi o ducha Guidry'ego, który będzie miał dla nich kilka cennych rad lub Kościldę - szkieletową pokojówkę. Pojawia się tutaj także nowa kariera detektywa paranormalnego, która pozwala przetestować umiejętności Medium i pomóc innym z niechcianymi gośćmi. Do tego trzeba też dopisać szereg akcesoriów pasujących do przedstawianego klimatu.

Z pewnością nie jest to największy dodatek do The Sims 4, ale też ten, o który prosili sami gracze bawiący się przy tym tytule.

Źródło: EA

Warto zobaczyć również: