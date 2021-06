Ubisoft i Nintendo ponownie łączą siły, by raz jeszcze zmiksować światy Mariana i Kórlików. Jedną z najważniejszych zapowiedzi Francuzów na E3 2021 jest gra Mario + Rabbids: Sparks of Hope – druga odsłona serii zapoczątkowanej przez wyśmienite Kingdom Battle.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope to nowa, turowa gra taktyczna z Kórlikami i bohaterami znanymi z uniwersum Nintendo, z tytułowym Marianem na czele. Wraz z nimi wyruszymy w podróż po planetach niezwykłej galaktyki, aby wyeliminować zło, które je trawi. Na dobry początek…

Zobacz zwiastun zapowiadający grę Mario + Rabbids: Sparks of Hope:

Podczas E3 otrzymaliśmy także zwiastun z fragmentami rozgrywki. Pokazuje, że nie należy nastawiać się na rewolucję, a raczej subtelne rozwinięcie tego, co Ubisoft zaserwował nam przy okazji Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Spójrz:

Obejrzyj gameplay trailer Mario + Rabbids: Sparks of Hope:

Kiedy i na czym zagramy w Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Gra Mario + Rabbids: Sparks of Hope powstaje oczywiście z myślą wyłącznie o Nintendo Switch, a biorąc pod uwagę to, jak ładnie wygląda, to niewykluczone, że będzie to jeden z pierwszych tytułów na nowy, mocniejszy wariant konsoli – Nintendo Switch Pro. Premiera w przyszłym roku.

