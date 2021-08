Sprzedaż Nintendo Switch wciąż pędzi i najpewniej nie będziemy musieli czekać ani roku, aby liczba kupionych egzemplarzy przekroczyła okrągłe 100 milionów.

I nie zmienia się nic - Nintendo Switch wciąż sprzedaje się świetnie

Nintendo Switch to hit. Choć od premiery konsoli minęły już przeszło 4 lata, ta wciąż rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Japończycy pochwalili się, że na całym świecie udało się im spredać już ponad 89 milionów egzemplarzy, wliczając w to model podstawowy oraz ten uproszczony, z dopiskiem „Lite”.

Nintendo Switch vs konkurencja

Popularność tego sprzętu nie maleje. W ciągu ostatnich trzech miesięcy rozeszło się 4,45 miliona egzemplarzy i tym samym Nintendo Switch awansowało na 7. miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się konsol w historii. Przeskoczyło nad PlayStation 3 (które znalazło niespełna 87,5 miliona nabywców), a wcześniej pokonało również Xboksa 360 (84 mln), PSP (ok. 81 mln) czy Xboksa One (ok. 51 mln), a także swoje siostry: Game Boy Advance (81,5 mln), 3DS (niemal 76 mln) czy NES i SNES (odpowiednio: prawie 62 i ponad 49 mln).

Japońska hybryda konsoli domowej i przenośnej jest na najlepszej drodze, by pod koniec tego lub na początku przyszłego roku przekroczyć barierę 100 milionów egzemplarzy. Szczególnie, że przed nami premiera ulepszonej wersji z ekranem OLED. Następnymi rywalkami we wspomnianym rankingu są natomiast: Wii (ponad 101,5 mln), PlayStation (prawie 102,5 mln), PS4 (niespełna 116,5 mln) oraz Game Boy (przeszło 118,5 mln). Gdy pokona tę ostatnią konsolę, Nintendo Switch trafi na podium.

A jak mają się gry na Nintendo Switch?

Jak zwykle Japończycy opublikowali też wyniki sprzedaży ich najpopularniejszych gier. Na pozycji lidera znajduje się Mario Kart 8 Deluxe (z wynikiem przekraczającym 37 milionów), ale blisko niego znajduje się Animal Crossing: New Horizons (niespełna 34 mln). Pierwszą trójkę zamyka Super Smash Bros. Ultimate (bijatyka znalazła już ponad 24,5 miliona nabywców).

W TOP 10 znajdują się także: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (23 mln), Pokemon Sword/Shield (prawie 22 mln), Super Mario Odyssey (blisko 21,5 mln), Super Mario Party (15,5 mln), Pokemon: Let’s Go Pikachu!/Eevee! (13,5 mln), Splatoon 2 (niespełna 12,5 mln) oraz Ring Fit Adventure (11 mln).

