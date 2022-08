Coraz częściej słyszmy nawoływania do tego, aby bardziej zadbać o naszą planetę. Studio Vile Monarch ma pomysł, aby poruszyć ten temat w grze. I to pomysł, który może się nieźle przyjąć.

Survivalowy symulator budowy w świecie zniszczonym przez zmiany klimatyczne

Jeśli ktoś oczekiwał od targów Gamescom 2022 nowych informacji i materiałów na temat polskich gier, chyba nie jest rozczarowany. Poza spodziewanymi Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties czy Layers of Fears pojawiły się też niespodzianki w postaci BLACKTAIL, The Last Case of Benedict Fox czy właśnie Floodland. Mamy tutaj do czynienia z połączeniem coraz częściej podnoszonego tematu, a także nie od dziś cieszącego się sporą popularnością gatunku gier.

Floodland przedstawiany jest jako survivalowy symulator budowy osadzony w świecie zniszczonym przez zmiany klimatyczne. W wizji twórców poziom wód na świecie podniósł się na tyle wysoko, iż wywołało to serię katastrof pogrążających ludzkość w nowej, ponurej rzeczywistości. Zadaniem gracza będzie poprowadzenie małej grupy ocalałych, a docelowo odbudowanie społeczeństwa.

W jaki sposób? Eksplorując pozostałości zatopionych miejsc w poszukiwaniu zasobów, na nowo ucząc się obsługi podstawowych umiejętności rolniczych czy sztuki skutecznych połowów w celu zdobywania jedzenia, ale też przechodząc od koczowania w namiotach do budowy miasta i odkrywania technologii. Im lepiej będzie szło, wraz z rosnącą grupą ludzi mogą pojawić się jednak różnego rodzaju problemy społeczne, którym też trzeba będzie zaradzić.

„Wpadliśmy z Grzegorzem na pomysł na Floodland podczas rozmowy o konwencjach, których w grach jeszcze nie ma. Jedną z nich jest »dojrzała i realistyczna postapokalipsa«. Przykładami w innych mediach mogą być The Road, Children of Men, czy nawet The Walking Dead, a w grach najbliżej byłoby The Last of Us. Wydawało nam się, że szczególnie aktualne i ważne jest, aby wykorzystać tego rodzaju historie, umożliwiając dyskusję o wyzwaniach dzisiejszego świata.” - Kacper Kwiatkowski, jeden z założycieli Vile Monarch

Zwiastun gry Floodland

Kiedy premiera Floodland?

Nie będziemy długo czekać na premierę Floodland. Gra zostanie wydana w połowie listopada tego roku. Można będzie zagrać na PC, zaplanowano wydanie cyfrowe na Steam i GOG.

Źródło: Ravenscourt, PLAION