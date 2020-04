Dużo osób ma teraz więcej wolnego czasu. Można wykorzystywać go między innymi na granie, w związku z czym warto dokładniej przyjrzeć się również najnowszej ofercie Games with Gold.

Oferta Games with Gold na kwiecień 2020

Project Cars 2 – Xbox One – 1 kwietnia – 30 kwietnia

Knights of Pen and Paper Bundle – Xbox One – 16 kwietnia – 15 maja

Fable Anniversary – Xbox 360 – 1 kwietnia - 15 kwietnia

Toybox Turbos – Xbox 360 – 16 kwietnia – 30 kwietnia

Microsoft przygotowuje bardzo zróżnicowane oferty dla abonentów usługi Xbox Live Gold i w ramach programu Games with Gold niekiedy oddaje im do dyspozycji mniej znane tytuły niezależnych producentów, by innym razem zastąpić je tytułami AAA, których przedstawiać nie trzeba. Tym razem mamy do czynienia z tym drugim scenariuszem. Największą uwagę w ofercie Games with Gold na kwiecień przyciągają Project Cars 2 na Xbox One oraz Fable Anniversary na Xbox 360.

Dodatkowo oferta obejmuje Knights of Pen and Paper Bundle na Xbox One i zręcznościówkę Toybox Turbos na Xbox 360. Warto pamiętać, że obydwie gry ze starszej konsoli dzięki programowi wstecznej kompatybilności zadziałają także na Xbox One.

Sony nie ujawniło jeszcze zestawu PlayStation Plus na kwiecień. Dziś powinno się to zmienić, a nieoficjalnie doniesienia sugerują, że może być ciekawie.

Źródło: Microsoft

