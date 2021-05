Microsoft właśnie przedstawił gry, które będziemy mogli wypróbować w ramach usługi Games with Gold. Niestety, znowu musimy stwierdzić, że szału nie ma.

O ile śmiało można stwierdzić, że usługa Xbox Game Pass póki co świetnie się spisuje, o tyle w przypadku Games with Gold nie jest już tak kolorowo. Co prawda gry udostępniane są regularnie, jednak wysokobudżetowych tytułów próżno tutaj szukać. Niestety, oferta na czerwiec również nie jest za bardzo atrakcyjna, jednak lepsze rydz niż nic.

Games with Gold na czerwiec:

The King’s Bird – od 1 do 30 czerwca (Xbox One i nowsze)

Shadows: Awakening – od 16 czerwca do 15 lipca (Xbox One i nowsze)

NeoGeo Battle Coliseum – od 1 do 15 czerwca (Xbox One, Xbox Series S/X i Xbox 360)

Injustice: Gods Among Us – od 16 do 30 czerwca (Xbox One, Xbox Series S/X i Xbox 360)

Nowych tytułów wciąż próżno szukać

Jak sami widzicie, czerwcowa oferta Games with Gold za bardzo nie porywa. Najciekawszą grą z listy wydaje się być Shadows: Awakening – wyjątkowa, izometryczna gra RPG dla jednego gracza z taktyczną walką w czasie rzeczywistym. Ciekawą produkcją wydaje się również Injustice: Gods Among Us, gdzie przyjdzie nam wcielić się w superbohatera, bądź w superzłoczyńcę.

Jak Wam się podoba Games with Gold na czerwiec? Dajcie znać w komentarzach!

