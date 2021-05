Microsoft znów trzeba pochwalić. Xbox Game Pass zostanie rozbudowany również w tym miesiącu i wiemy już, że mowa o nie byle jakich propozycjach.

FIFA 21 i Red Dead Online w Xbox Game Pass

Kilka dni temu pisaliśmy, iż do katalogu Xbox Game Pass dołączy FIFA 21. Nic się w tych planach nie zmieniło, ale ostatecznie maj przyniesie abonentom tej usługi zdecydowanie więcej. I nie można twierdzić, że Microsoft poszedł w ilość, a zapomniał o jakości. Zadbał i o jedno i o drugie.

Obok wspomnianej już FIFA 21 w maju do Xbox Game Pass dołączą między innymi Just Cause 4: Reloaded oraz Red Dead Online. Wydaje się, że to właśnie to trio przyciągnie najwięcej graczy. Just Cause 4: Reloaded to dopakowane wydanie najnowszej części dobrze znanej serii gier akcji, które zawiera nie tylko podstawkę, ale też przygotowaną przez twórców dodatkową zawartość. Red Dead Online też przedstawiać nie trzeba, to sieciowy komponent Red Dead Redemption 2, który kilka miesięcy temu stał się samodzielną grą.

Pora na nowe gry w Game Passie! Już niedługo dzięki tej usłudze zagracie w:

Dragon Quest Builders 2

FIFA 21

Outlast 2

Steep

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Just Cause 4: Reloaded

Psychonauts

Red Dead Online

Remnant: Fate from the Ashes pic.twitter.com/Bfo0OL9zYn — Xbox Polska (@XboxPL) May 3, 2021

Majowe nowości w Xbox Game Pass

Jak widać, to nie wszystko. Microsoft ujawnił łącznie dziewięć gier zmierzających do Xbox Game Pass. Jak zawsze poza samymi tytułami warto sprawdzić, kiedy konkretnie oraz na jakich platformach zostaną udostępnione. Te szczegóły możecie znaleźć poniżej.

Dragon Quest Builders 2 - 4 maja (PC, konsole)

FIFA 21 - 6 maja (PC, konsole)

Outlast 2 - 6 maja (PC, konsole, chmura)

Steep - 6 maja (konsole, chmura)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 13 maja (PC, konsole)

Just Cause 4: Reloaded - 13 maja (PC, konsole, chmura)

Psychonauts - 13 maja (PC, konsole, chmura)

Red Dead Online - 13 maja (konsole, chmura)

Remnant: Fate from the Ashes - 13 maja (PC)

I jak, widzicie coś dla siebie?

Źródło: Xbox

