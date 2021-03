Właśnie poznaliśmy cztery tytuły, które będzie można przetestować w ramach usługi Games with Gold.

Games with Gold na kwiecień 2021 – m.in. hack-n-slash z wikingami w roli głównej

Trzeba przyznać, że marcowa oferta Games with Gold nie była za bardzo atrakcyjna. Na szczęście kwiecień zapowiada się o wiele lepiej. Tym razem w ramach subskrypcji Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate otrzymamy aż cztery ciekawe tytuły.

Games with Gold – zobacz ofertę na kwiecień 2021

Vikings: Wolves of Midgard – gra dostępna od 1 do 31 kwietnia na Xbox One oraz Xbox Series X/S

Dark Void – gra dostępna od 1 do 15 kwietnia na Xbox 360, Xbox One oraz Xbox Series X/S

Truck Racing Championship – gra dostępna od 16 kwietnia do 15 maja na Xbox One oraz Xbox Series X/S

Hord Corps: Uprising – gra dostępna od 16 kwietnia do 30 maja na Xbox 360, Xbox One oraz Xbox Series X/S

Z wyżej wymienionych tytułów, warto szczególnie wypróbować Vikings: Wolves of Midgard. Jest to typowy hack-n-slash, w którym główną rolę odgrywają bardzo popularni ostatnimi czasy wikingowie. Więcej na temat gry dowiecie się z naszej recenzji Vikings: Wolves of Midgard. Jeśli natomiast wolicie się pościgać, to warto wypróbować Truck Racing Championship. Jak sama nazwa wskazuje, jest to typowa gra wyścigowa z ciężarówkami w roli głównej.

Na sam koniec przypomnijmy, że aby móc skorzystać z promocji Games with Gold, należy być aktywnym subskrybentem Xbox Live Gold lub Xbox Games Pass Ultimate.

Co sądzicie o kwietniowej ofercie Games with Gold? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Xbox

