To byłby wielki powrót. Nokia chce znów produkować telefony

Nokia sonduje możłiwości powrotu do produkcji smartfonów. Po "przygodzie" z HMD opinia na temat marki podupadła. Wiele osób wciąż pamięta jednak jej legendę.

Marki Nokia nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeszcze przed „erą smartfonów” produkowała jedne z najpopularniejszych telefonów komórkowych, w tym legendarną (i pancerną) Nokię 3310, biznesową Nokię 6310 i wiele innych. Z czasem renoma marki zaczęła spadać, co finalnie doprowadziło do jej upadku. W ostatnich latach właścicielem Nokii był koncern HMD, który dziś nie wykorzystuje już jednak znanej marki z Finlandii. Teraz dla fanów Nokii pojawia się jednak światełko w tunelu. Powrót na rynek wydaje się możliwy.

Nokia znów będzie produkować smartfony?

Wszystko zaczęło się od wpisu na Reddicie. Nokia opublikowała (i szybko usunęła) post na subreddicie r/Nokia. Zapraszała potencjalnych partnerów do współpracy, kierując ich na podstronę nokia.com/partners. Wiadomość była skierowana do dużych producentów smartfonów, co od razu kojarzy się z chęcią powrotu Nokii na ten rynek.

Choć wpis został bardzo szybko skasowany przez przedstawiciela Nokii, nie przeszedł bez echa. Nic dziwnego - wskazuje na aktywne poszukiwanie partnerów do wspólnej produkcji telefonów, a to w końcu z nimi Nokia kojarzy się najbardziej.

Dotychczasowym partnerem Nokii jest w tym zakresie HMD Global. Współpraca wygasa jednak w 2026 roku. HMD skupia się obecnie na produkcji urządzeń pod własną marką.

Potencjalni partnerzy Nokii

Foxconn lub Wingtech - to te firmy wymienia się obecnie w kontekście możliwej współpracy z Nokią. Obie już wcześniej produkowały urządzenia Nokii. Najpewniej Nokia chciałaby wrócić do produkcji smartfonów dostępnych na całym świecie i w dość przystępnych cenach. Pamiętajmy, że marka posiada też spore portfolio patentowe, przede wszystkim w zakresie sieci 5G.

Modele z logo Nokia, które mogliśmy do niedawna kupić, nie cieszyły się zbyt dużym uznaniem. Były mało wydajne, a wsparcie techniczne i oprogramowanie pozostawiały wiele do życzenia. Nowy partner musi pomóc w zmianie opinii na temat smartfonów Nokii, przywracając markę na rynek z lepszą jakością.