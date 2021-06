Garmin wprowadził na rynek swoje nowe wideorejestratory samochodowe z serii Dash Cam. Na tegoroczną linię składają się cztery modele: Mini 2, 47, 57 i 67W.

Dobry wideorejestrator? Dla każdego oznacza to coś innego. Garmin zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też w tegorocznej ofercie ma cztery modele o różnej charakterystyce: od maleństwa, po prawdziwego „potwora”. Przyjrzyjmy się im z bliska.

Wideorejestratory Garmin Dash Cam – co nowego w 2021 roku?

Podstawowy model to supermały Dash Cam Mini 2, rejestrujący wideo w rozdzielczości Full HD (1080p), podobnie jak (nieco większy) Dash Cam 47, który dodatkowo został wyposażony w GPS-a. Przypisywać lokalizację do nagrań potrafi także Dash Cam 57, oferujący już jednak rozdzielczość WQHD (1440p). Taką samą szczegółowość zapewnia wreszcie najbardziej zaawansowana kamerka Dash Cam 67W, której cechą charakterystyczną jest ultra szerokokątny obiektyw 180 stopni.

W przypadku pozostałych kamer pole widzenia wynosi 140 stopni, co również jest przyzwoitą wartością i pozwala zachować najważniejsze detale. Wszystkie modele (oprócz Mini 2) oferują także tryb parkingowy oraz ostrzeganie przed kolizją i opuszczeniem pasa, a do tego mogą być sterowane głosowo i mają duże, 2-calowe wyświetlacze. Wideorejestrator Dash Cam Mini 2 tego nie ma, dzięki czemu jego wymiary są zbliżone do samochodowego kluczyka – to ciekawa opcja dla tych, którzy nie chcą, by cokolwiek przysłaniało im widok przez przednią szybę.



Garmin Dash Cam Mini 2

Co poza tym? „Kierowcy docenią wyraźny obraz HD w każdym modelu, dzięki opatentowanej optyce Garmin Clarity HDR, która pozwala uchwycić najmniejsze szczegóły w dzień i w nocy – zachwala producent, po czym kontynuuje – Nasze nowe internetowe archiwum Vault umożliwia szybkie i łatwe udostępnianie zapisanych nagrań wideo. Kamery zapewniają także spokój ducha kierowcom, wprowadzając nowe funkcje łączności, które są niezbędne do zdalnego monitorowania zaparkowanego pojazdu”.

Ile kosztuje wideorejestrator Garmin Dash Cam Mini 2, 47, 57 lub 67W?

Garmin Dash Cam Mini 2 kosztuje 129,99 euro

Garmin Dash Cam 47 kosztuje 179,99 euro

Garmin Dash Cam 57 kosztuje 199,99 euro

Garmin Dash Cam 67W kosztuje 249,00 euro

Nowe kamery samochodowe Garmin Dash Cam są już dostępne w sprzedaży.

Źródło: Garmin