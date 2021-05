Xblitz S10 Duo w zestawie z kamerą tylną kosztuje niecałe 450 zł. Nagrywa dobre filmy w dzień i w nocy z obu stron pojazdu. Ma magnetyczny uchwyt, 3-calowy wyświetlacz, długie przewody i jest dostępny w polskich sklepach. Oto recenzja wideorejestratora Xblitz S10 Duo.

Czy warto kupić Xblitz S10 Duo? Opinia

Xblitz S10 Duo to ciekawa propozycja dla osób, które chcą wymienić starą kamerę na podwójny zestaw, nagrywający wideo z przodu i z tyłu pojazdu. Wideorejestrator kosztuje 449 zł i wyposażony jest w dość duży, 3-calowy wyświetlacz. W czasie cofania podgląd przełącza się automatycznie na kamerę tylną, a obraz jest na tyle wyraźny, że możemy ocenić czy za samochodem są jakieś słupki, donice z kwiatami lub inne tego typu przeszkody.

Jakość filmów, funkcjonalność i wygląd możecie ocenić na poniższym filmie. Zapraszam!

Kamerę wyposażono w magnetyczny uchwyt przenoszący zasilanie. Dzięki niemu możemy dosłownie w ciągu sekundy zamontować lub zdjąć wideorejestrator, a magnesy są na tyle silne, że nie odpadnie on nawet na największych dziurach. Co ważne uchwyt z przyssawką można zamocować również do pionowej szyby, więc kamerę bez problemu wykorzystamy w pojazdach ciężarowych i dostawczych.

Xblitz S10 Duo nie ma akumulatora, lecz kondensator, który ma o wiele dłuższą żywotność i lepiej znosi wysokie temperatury. Z pewnością wystarczy na cały okres użytkowania wideorejestratora.

Z przodu jest duży, szklany obiektyw o polu widzenia 150 stopni, z sensorem Sony Starvis IMX307. Tylny obiektyw ma kąt widzenia 120 stopni. Jeśli nagrywamy obiema kamerami na raz, to mamy do dyspozycji rozdzielczość Full HD 1080p w 30 kl/s z obu stron. Jeśli używamy tylko kamery przedniej, to możemy ustawić 1080p w 60 kl/s, albo 1440p w 30 kl/s.

Przewód prowadzący do kamery tylnej ma długość 6 metrów (plus oddzielny przewód do światła cofania), a kabel zasilania ma 3,5 metra. Więcej informacji znajdziecie w powyższej recenzji wideo.

Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym wideorejestratorze. Czy Waszym zdaniem jest wart zakupu?

Xblitz S10 Duo - ocena