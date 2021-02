Sportowy smartwatch, który wystarczy ładować raz na dwa miesiące? Tak, to możliwe. Na rynku debiutuje Garmin Enduro, który zdecydowanie może być nazywany długodystansowcem.

Absurdalnie krótkie czasy działania to jedna z największych bolączek smartwatchów. Choć są i tacy, którym nie przeszkadzają, przyzwyczajeni do klasycznych zegarków użytkownicy mają powody, by narzekać. Być może uda się je uciąć modelowi Garmin Enduro – to sportowy zegarek z gatunku „inteligentnych”, który obok bardzo szerokiej funkcjonalności cechować ma się również wyjątkowo długim czasem pracy między ładowaniami.

Garmin Enduro wytrzymuje długo. Nawet bardzo

Nawet 65 dni może działać Garmin Enduro w trybie smartwatcha. Jak to możliwe? Sekret tkwi w zaawansowanej technologii zarządzania energią oraz – przede wszystkim – w soczewce Power Glass, dzięki której zegarek pozyskuje dodatkową energię z promieni słonecznych. Wprawdzie po włączeniu GPS-a czas ten skraca się do nieco ponad 3 dni (90 godzin), ale to wciąż świetny wynik. Mało tego, w trybie oszczędnym zegarek nie odmówi współpracy przez okrągły rok.

Tworząc Enduro inżynierowie Garmina mieli w głowie przede wszystkim miłośników sportów wyczynowych, którzy oczekują pełnej niezawodności, a przy tym konkretnej funkcjonalności. Stąd między innymi funkcje takie jak pułap tlenowy (dostosowany do biegów trailowych), bieżący informator o podbiegach, licznik czasu odpoczynku czy informator o górskich trasach kolarskich, jak również pomiar tętna i szacowanie aklimatyzacji wysokościowej.

Zegarek ma wbudowany moduł GPS, 3-osiowy kompas elektroniczny, wysokościomierz i barometr. Oprócz aktywności Garmin Enduro monitoruje również sen i pomaga w szacowaniu rezerw energii. Na co dzień doceni się także lekki i miękki (a przy tym wytrzymały) pasek. Równocześnie jest to pełnoprawny smartwatch, oferujący powiadomienia z telefonu, podstawowe aplikacje i płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Ile kosztuje Garmin Enduro?

Wszystko ładnie, ale wiedz, że to zdecydowanie nie są tanie rzeczy. Garmin Enduro kosztuje od 799,99 do 899,99… euro.

Źródło: Garmin, informacja własna

