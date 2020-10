Honor Watch ES i Honor Watch GS Pro to dwa nowe smartwatche producenta, które są już dostępne na polskim rynku. Na razie – w przedsprzedaży. Co mają do zaoferowania?

Honor Watch ES i Honor Watch GS Pro. Dwie nowości dla aktywnych

Jeżeli szukasz czegoś, co będzie monitorować twoją aktywność i nie możesz się zdecydować pomiędzy smartwatchem a smartbandem, to może ci wpaść w oko Honor Watch ES. Ważący 21 gramów i mający niespełna 11 mm grubości gadżet ma prostokątny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,64 cala. Zobaczysz na nim aktualną godzinę i temperaturę, liczbę pokonanych kroków i spalonych kalorii, wskazania pulsometru i pulsoksymetru, a także informacje na temat treningu, snu czy stresu. Masz też do swojej dyspozycji 95 planów treningowych, 44 animowane ćwiczenia i 12 graficznych kursów fitness. A wszystko to za 449 złotych.

Drugą nowością na polskim rynku jest Honor Watch GS Pro, o którym już zresztą wspominaliśmy na benchmarku. To sportowy smartwatch, którego najważniejszymi cechami charakterystycznymi są: solidna konstrukcja, 25-dniowy czas pracy między ładowaniami i precyzyjne narzędzia do pomiaru aktywności. Ma na pokładzie GPS-a, pulsometr ze sztuczną inteligencją i monitor SpO2. Monitoruje też sen i poziom stresu, a do tego oferuje przeszło 100 trybów treningowych. Oczywiście jest to też w pełni funkcjonalny smartwatch i dodajmy, że jego wyświetlacz ma format 1,39 cala. Cena zegarka wynosi 1099 złotych.

Trwa przedsprzedaż. Możesz dostać prezent

Aktualnie trwa przedsprzedaż obu zegarków. Jeśli kupisz któryś z nich w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to dostaniesz prezent w postaci słuchawek Honor Magic Earbuds (do Watch GS Pro) albo Honor Choise TWS Earbuds (do Watch ES).

Źródło: Honor

