Garmin tactix 7 został oficjalnie zaprezentowany. Multisportowy, taktyczny zegarek powraca w nowej odsłonie. Twardszej i sprytniejszej niż kiedykolwiek wcześniej.

Garmin tactix 7 to taktyczny i praktyczny smartwatch

Garmin tactix 7 to bliski krewny nowego Feniksa (szczególnie tego z dopiskiem „X”). Wiele spośród zmian, na jakie zdecydował się producent w tamtym zegarku, zauważymy także tutaj. To przede wszystkim dotykowy wyświetlacz, wyraźnie zwiększający intuicyjność obsługi. Oczywiście niezmiennie można też korzystać z fizycznych przycisków. Jego przekątna wynosi 1,4 cala, a rozdzielczość to 280 x 280 pikseli. Naturalnie zadbano o czytelność w słońcu.

Obok 30 trybów sportowych i funkcji odpowiedzialnych za monitorowanie zdrowia przez całą dobę, mamy tu oczywiście narzędzia taktyczne. To między innymi tryb ukrycia, podwójna siatka współrzędnych, lotnicze raporty pogodowe czy 3-osiowy kompas lotniczy. Nie zabrakło także wbudowanej latarki LED.

Zegarek sprawdzi się także na co dzień. Przydadzą się takie funkcje jak odtwarzanie muzyki, budzik, prognoza pogody, kalendarz, powiadomienia z telefonu czy płatności zbliżeniowe z NFC.

Wytrzymały na wiele sposobów

Całość spełnia oczywiście wymogi norm wojskowych. Wykonany z tytanu i polimeru wzmocnionego włóknem szklanym zegarek jest odporny na upadki i zarysowania, a wodoszczelność klasy 10 ATM pozwala zachować spokój. Zmartwieniem nie będzie także czas pracy: z wszystkimi włączonymi systemami działa do 63 godzin między ładowaniami, z samym GPS-em – 89 godzin, w trybie zegarka – 28 dni, a w trybie oszczędzania baterii – nawet 3 miesiące.

Oprócz modelu podstawowego na rynku debiutują także bardziej wypasione wersje. Dopisek „Pro” oznacza obecność szkiełka z funkcją ładowania solarnego, a „Ballistics” – kalkulatora balistycznego. Ceny rozpoczynają się od 1099 euro, a kończą na 1599,99 euro.

Źródło: Garmin