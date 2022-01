Spodziewaliśmy się, że zobaczymy go wcześniej, ale dopiero teraz Garmin fenix 7 debiutuje – na razie na stronie producenta. Co przygotował on w tej nowej generacji? Ano na przykład dotykowy ekran.

Oto on – Garmin fenix 7 ujrzał światło dzienne

Garmin fenix 7 to najnowsza odsłona multisportowego zegarka – jednego z najbardziej pożądanych na rynku. Jak zwykle cechować mają go równocześnie: nienaganna estetyka, wysoka wytrzymałość i szeroka funkcjonalność. No dobrze, ale przejdźmy już do konkretów…

Zegarek występuje w trzech rozmiarach: „S” ma wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala, standardowy – 1,3 cala, a „X” – 1,4 cala. W każdym przypadku jest on okrągły i dotykowy (!), ale do sterowania można też wykorzystać przyciski. Jego konstrukcja została wykonana z materiałów takich jak włókno szklane czy stal nierdzewna, dzięki czemu nowy fenix jest przystosowany do działania praktycznie w każdych warunkach i gotowy na najróżniejsze przygody.

Garmin fenix 7 z szeroką ofertą dla aktywnych

Co ma do zaoferowania? Garmin fenix 7 oddaje do naszej dyspozycji pokaźny zestaw aplikacji sportowych, w tym zaawansowane tryby poświęcone narciarzom, surferom, biegaczom, podróżnikom i górskim rowerzystom. Ułatwia również wykonywanie ćwiczeń HIIT, przedstawia wyniki wytrzymałości w czasie rzeczywistym oraz statystyki efektywności. Podpowiada jak trenować i kiedy odpoczywać.

Na szlaku docenisz obecność czujników ABC, jak również obsługę nawigacji GPS, GLONASS i Galileo. Garmin fenix 7 pozwala też skorzystać z map Topoactive Europe oraz SkiView (ze zjazdami narciarskimi), a do tego wyświetla najważniejsze punkty w najbliższej okolicy (takie jak jadłodajnie czy punkty z pierwszą pomocą). Nie zabrakło też – rzecz jasna – czujnika tętna, pulsoksymetru, monitora snu czy narzędzi do monitoringu energii, oddechu, nawodnienia i ogólnego stanu zdrowia.

Co jeszcze ma do zaoferowania zegarek Garmin fenix 7?

Na aplikacjach sportowych i podróżniczych funkcjonalność zegarka Garmin fenix 7 oczywiście się nie kończy. Niczym rasowy smartwatch oferuje również powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym oraz płatności zbliżeniowie (przez Garmin Pay).

Jeśli chodzi o czas działania, to sięga on 57 godzin w trybie GPS, 18 dni w trybie zegarka i nawet kilkudziesięciu dni w trybie oszczędzania baterii.

Liczby podane powyżej dotyczącą standardowej wersji zegarka, ale istnieją jeszcze dwie inne. Mają dopisek Solar i Sapphire Solar – wykorzystują soczewkę solarną, która może wydłużyć czas działania nawet o 16 godzin w trybie GPS lub o 4 dni w trybie zegarka. Ten ostatni wariant dodaje do tego wszystkiego, o czym już wspomnieliśmy, jeszcze wojskową technologię zapewniającą multipasmową łączność satelitarną, wzmocniony, szafirowy panel solarny i ramkę wykonaną z tytanu.

Ile kosztuje Garmin fenix 7?

Ceny zegarków z rodziny Garmin fenix 7 rozpoczną się od 699,99 euro (fenix 7S) i sięgną 1199,99 euro (fenix 7X Sapphire Solar). Dokładnej daty nie znamy, ale spodziewamy się rychłej premiery.

Źródło: Garmin