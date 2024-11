W usłudze GeForce NOW wprowadzono nowy abonament Performance, który zastępuje dotychczasową subskrypcję Priority. Gracze mogą liczyć na usprawnienia. Równocześnie wprowadzono ograniczenie maksymalnego czasu grania, co może wpłynąć na niektórych użytkowników.

GeForce NOW to usługa streamingu gier, która umożliwia granie bez potrzeby posiadania wydajnego komputera lub konsoli. Gra uruchamiana jest na serwerach chmurowych, a użytkownicy mogą łączyć się z nimi za pomocą urządzeń takich jak komputery, telewizory czy nawet smartfony.

Usługa jest skierowana do graczy, którzy nie chcą inwestować w drogi sprzęt gamingowy, ale pragną cieszyć się nowoczesnymi grami w wysokiej rozdzielczości. Zaletami GeForce NOW są niski koszt dostępu, możliwość gry na różnych platformach oraz dostęp do wielu popularnych tytułów, które są automatycznie aktualizowane.

GeForce NOW - abonament Performance

NVIDIA wprowadziła nowy abonament Performance, który zastępuje dotychczasową subskrypcję Priority, który wprowadza szereg usprawnień bez zwiększania ceny.

Nowy plan pozwala zwiększyć maksymalną rozdzielczość strumieniowanej rozgrywki z 1080p do 1440p, a także używać monitorów o ultrapanoramicznych rozdzielczościach, co do tej pory było zarezerwowane tylko dla subskrypcji Ultimate. Dodatkowo przewidziano możliwość zapisywania ustawień graficznych w grach, w tym parametrów technik NVIDIA RTX, co wcześniej również było możliwe tylko w opcji Ultimate.

Ograniczenia GeForce NOW

Jednocześnie NVIDIA wprowadza ograniczenia dla subskrybentów planów Ultimate oraz Performance, którzy zarejestruję się w usłudze po 1 stycznia 2025 r. - maksymalny miesięczny czas gry będzie wynosić 100 godzin. Obecni klienci nadal będą mogli korzystać z nieograniczonego czasu gry aż do 1 stycznia 2026 r. (oczywiście pod warunkiem, że utrzymają swoją subskrypcję).

NVIDIA tłumaczy się, że decyzja ma związek z chęcią utrzymania stawek za usługę, pomimo wprowadzenia licznych usprawnień i nowych funkcji zwiększających obciążenie infrastruktury. Według obecnych statystyk, ponad 94 proc. graczy używa usługi przez mniej niż 100 godzin w miesiącu, zatem zmiana będzie dotyczyć mniej niż 6 proc. użytkowników GeForce NOW.

Nowe gry w GeForce NOW

Przy okazji NVIDIA poszerzyła listę wspieranych gier o kolejne pozycje:

Planet Coaster 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Empire of the Ants

Unrailed 2: Back on Track

TCG Card Shop Simulator (Steam)

StarCraft II (Xbox oraz PC Game Pass, gra wymaga aktywacji dostępu)

StarCraft Remastered (Xbox oraz PC Game Pass, gra wymaga aktywacji dostępu)

Można przetestować taniej

Nowe warunki usługi mogą być zachęcające nie tylko dla obecnych, ale też dla potencjalnie nowych użytkowników. Gracze, którzy chcą wypróbować GeForce NOW w nowej odsłonie, mogą skorzystać z dziennych przepustek Ultimate i Performance, które do 22 listopada 2024 r. są dostępne z 25 proc. rabatem.

Dodatkowo, wartość ostatnio zakupionego dziennego karnetu można odliczyć od ceny dowolnej miesięcznej subskrypcji, pod warunkiem, że użytkownik zarejestruje się w ciągu 48 godzin.