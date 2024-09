GeForce NOW – oferta na wrzesień. Premierowe tytuły

Nvidia przedstawiła listę gier, które trafią do usługi GeForce NOW we wrześniu. Zgodnie z przekazanymi informacjami, we wrześniu oferta rozszerzy się o co najmniej 19 tytułów, w tym takie produkcje, jak Age of Mythology: Retold czy Final Fantasy XVI.

Biblioteka GeForce NOW we wrześniu zyska co najmniej 19 nowych tytułów. Nvidia podała już listę gier, które trafią do usługi w tym miesiącu. Nie zabraknie głośnych premier, a także polskiego akcentu w postaci tytułu 11 bit studios.

Wśród głośnych produkcji, które zameldują się w usłudze GeForce NOW we wrześniu 2024 r., można wymienić m.in. Age of Mythology: Retold. Ta odświeżona wersja strategii sprzed ponad 20 lat pozwala graczom na wcielenie się w jedną z czterech nacji, z których każda oferuje inne mechaniki rozgrywki. Cechą rozpoznawalną Age of Mythology jest istotna rola bogów w rozgrywce.

Kolejnym tytułem, o którym warto wspomnieć, jest polska produkcja, czyli Frostpunk 2. Kontynuacja wydanej w 2018 r. strategii wyprodukowanej przez 11 bit studios, w której rolą gracza jest budowa miasta w steampunkowej stylistyce z uwzględnieniem konieczności przetrwania społeczności w zimowym klimacie.

Wrzesień to także premiera Final Fantasy XVI w wersji na PC. W dniach 6-9 września będzie można też przetestować Call of Duty: Black Ops 6. Najnowszą odsłonę COD będzie można testować z poziomu platformy Steam lub Battle.net, bez konieczności pobierania danych.

GeForce NOW – oferta na wrzesień 2024

Poniżej prezentujemy pełną listę tytułów, które będą dostępne w GeForce NOW we wrześniu wraz z datami premiery oraz platformą, na której dana gra jest dostępna.

The Casting of Frank Stone (od 3 września w Steam)

Age of Mythology: Retold (od 4 września w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Sniper Ghost Warrior Contracts (od 5 września w Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (od 9 września w Steam, a od 5 września gra dostępna dla osób, które kupiły ją w przedsprzedaży)

Crime Scene Cleaner (Steam)

Final Fantasy XVI Demo (Epic Games Store)

Sins of a Solar Empire II (Steam)

Rider’s Republic (od 11 września w PC Game Pass)

Reka (od 12 września w Steam)

Test Drive Unlimited Solar Crown (od 12 września w Steam)

Final Fantasy XVI (od 17 września w Steam oraz Epic Games Store)

The Plucky Squire (od 17 września w Steam)

Frostpunk 2 (od 20 września w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Tiny Glade (od 23 września w Steam)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (od 24 września w Steam)

Greedfall II: The Dying World (od 24 września w Steam)

Blacksmith Master (od 26 września w Steam)

Breachway (od 26 września w Steam)

Mechabellum (Steam)

GeForce NOW to usługa, która zadebiutowała w 2020 r. Pozwala ona na granie w gry w chmurze, bez konieczności posiadania komputera o wysokiej mocy obliczeniowej. Umożliwia zatem dostęp do nowych produkcji bez inwestowania w sprzęt. Trzeba jednak pamiętać, że granie w chmurze wiąże się z pewnymi opóźnieniami, które mogą być szczególnie odczuwalne w grach esportowych i tych, które w dużej mierze bazują na refleksie.