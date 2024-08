W trakcie Gamescom 2024 pojawiły się dobre informacje dla polskich graczy. Nvidia uruchomiła lokalny serwer usługi GeForce NOW w Warszawie. Co to w praktyce oznacza?

Użytkownicy łączący się z chmurą mają teraz możliwość korzystania z infrastruktury znajdującej się w stolicy Polski, co oferuje wiele istotnych zalet. Zapewnia to nie tylko minimalizację opóźnień, ale również krótsze czasu oczekiwania i bezproblemowy dostęp do usługi GeForce Now.

Serwer GeForce Now w Warszawie

Serwer działa w klasie GeForce RTX 4080, co gwarantuje niezawodność i najwyższą jakość rozgrywki. Te elementy sprawiają, że serwer GeForce NOW w Warszawie staje się kluczowym punktem dla polskich graczy, oferując im lepsze wrażenia z rozgrywki.

Status serwerów GeForce NOW można śledzić na tej stronie, przy czym serwer warszawski jest oznaczony jako EU East. Biblioteka GeForce NOW obejmuje już ponad 2000 gier. Wśród najnowszych tytułów, które zadebiutowały w tym tygodniu, znajdują się Black Myth: Wukong oraz wersja demo Final Fantasy XVI. Od najbliższego czwartku w usłudze dostępna będzie również funkcja automatycznego logowania do platformy Xbox.

Gamescom 2024 to źródło wielu nowości

Nvidia na targach Gamescom 2024 pokazała również, do czego zdolny jest zestaw narzędzi Nvidia ACE. Pierwszy NPC napędzany tym silnikiem pojawi się w grze Mecha BREAK, a przedsmak czekających atrakcji pokazano na ciekawym materiale.

Gamescom 2024 to także zapowiedzi gier oraz prezenta nowych materiałów. Wreszcie dowiedzieliśmy się, jak wygląda rozgrywka w Kingdom Come Deliverance 2. Wśród wielu ciekawych nowości warto wspomnieć o zapowiedzi gry Mafia: The Old Country.

Źródło: Nvidia