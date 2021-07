Myśleliście, że koparki kryptowalut odeszły do lamusa? Nic bardziej mylnego! Niektóre sklepy mają dostęp do niezablokowanych kart graficznych i wolą je odsprzedać górnikom niż graczom.

Wprowadzenie kart GeForce RTX 30 w wersji LHR ukróciło problem podbierania sprzętu przez kopaczy kryptowalut. Niektóre sklepy jednak nadal mają dostęp do zwykłych modeli, gdzie nie ograniczono wydajności w miningu – takie konstrukcje trafiają do górników… i to nawet jeżeli mamy do czynienia z rzadkimi modelami, projektowanymi typowo z myślą o graczach.

Sklepy budują koparki kryptowalut z kart GeForce RTX 30

Dobrym przykładem jest tutaj wietnamski sklep NguyencongPC, który pochwalił się w swoich mediach społecznościowych nowymi koparkami kryptowalut.

Sprzedawcy przygotowali kilkanaście konstrukcji, w których zamontowano karty graficzne ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, i ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 GUNDAM OC. Po zdjęciach opakowań można zauważyć, że to wersje wyposażone w stare chipy, gdzie nie ograniczono wydajności kopania Ethereum (nie LHR).

Działanie sprzedawców budzi kontrowersje

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że handlarze wykorzystali tutaj nawet modele ASUS ROG Strix GUNDAM – to rzadkie konstrukcje, które trudno dorwać w sklepach (ceny takich wersji na aukcjach internetowych są kilkukrotnie wyższe od zwykłych modeli).

Jasne, mówimy tylko o jednym sklepie. Dodatkowo handlarze tak naprawdę mogą sprzedać towar komu chcą – tutaj zdecydowano, że lepiej (bardziej opłacalnie?) będzie zbudować ze starych kart, nadających się do kopania, koparki kryptowalut. Mimo wszystko pewien niesmak pozostaje. Szczególnie, że na rynku nadal występują problemy z dostępnością sprzętu.

Co sądzicie o podejściu sklepu? To dobrze, że handlarze sprzedali karty górnikom, czy może jednak powinni priorytetowo traktować graczy. A może powinni kierować się zasadą "kto da więcej"?

Źródło: VideoCardz, NguyencongPC