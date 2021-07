Czekaliście ze składaniem komputera przez problemy z dostępnością kart graficznych? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wiadomości - wygląda na to, że niedługo sytuacja wróci do normy i będziecie można kupić sprzęt w normalnych cenach.

Kryzys na rynku kart graficznych trwa od dobrych kilku miesięcy, wszystko przez problemy z dostępnością, która przekłada się na zawyżone ceny i pustki na sklepowych (lub raczej wirtualnych) półkach. Taka sytuacja powoduje frustracje u osób planujących składanie nowego komputera.

W ostatnim czasie napływają do nas optymistyczne informacje, według których sytuacja na rynku GPU zaczyna się poprawiać. Najnowszy raport serwisu 3DCenter wygląda wyjątkowo optymistycznie i daje nadzieję na szybkie wyjście z kryzysu.

Karty GeForce i Radeon w coraz lepszych cenach

Redaktorzy prześledzili oferty niemieckich i austriackich sklepów z elektroniką. I wiecie co? Okazuje się, że od ostatniego raportu sytuacja z kartami graficznymi poprawiła się jeszcze bardziej.



Ceny kart graficznych są coraz bliższe wartościom sugerowanym przez producentów - obecnie przebitka na modelach GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 jest na zbliżonym poziomie

W sklepach bez problemu można kupić nie tylko karty GeForce RTX 3000, ale też modele Radeon RX 6000 (z którymi ostatnio był problem). Co ważne, przez dwa tygodnie odnotowano kolejne obniżki – obecnie ceny sprzętu są zawyżone już „tylko” o około połowę względem stawki sugerowanej przez producentów.

Kiedy ceny kart graficznych wrócą do normalności?

Tutaj nie ma wątpliwości - ostatnie raporty ze sklepów jasno pokazują, że rynek kart graficznych wraca do normalności. Na poprawę sytuacji złożyło się kilka czynników. Producenci mieli zwiększyć dostawy sprzętu, a w przypadku modeli Nvidii wypuszczono modele GeForce RTX 3000 LHR, w których ograniczono wydajność kopania kryptowalut. Duże znaczenie odegrał też krach Bitcoina i ograniczenie działalności dużych farm kryptowalut w Chinach.

Jeżeli obecny trend się utrzyma, możemy podejrzewać, że w najbliższych tygodniach ceny sprzętu wrócą do poziomu sugerowanego przez producentów (3DCenter wskazuje, że może to się stać za 3-4 tygodnie, ale u nas pewnie stanie się to trochę później). Pewnym ograniczeniem są sami sprzedawcy, którzy kupili towar w wyższych cenach i będą chcieli go sprzedać z zyskiem.

Źródło: 3DCenter