Karty GeForce RTX 3000 okazały się hitem gamingowych laptopów, a model GeForce RTX 3080 przejął koronę króla wydajności w mobilnym segmencie. Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje jeszcze wydajniejszą konstrukcję.

GeForce RTX 3080 to potężna karta, która jest dostępna w topowych laptopach do grania (np. niedawno testowanym modelu Lenovo Legion 7). Serwis VideoCardz dotarł do informacji jakoby producent pracował nad jeszcze wydajniejszą konstrukcją – mowa o modelu GeForce RTX 3080 Ti, który miałby napędzać jeszcze lepsze konstrukcje. Czego możemy się spodziewać?

GeForce RTX 3080 Ti nowym królem wydajności gamingowych laptopów?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na (domniemaną) specyfikację karty. Nowy model ma bazować na nowym procesorze graficznym – najprawdopodobniej będzie to układ Ampere GA103S z 7424 jednostkami CUDA. Oprócz tego zostałby on wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 256-bit o taktowaniu 16 000 MHz (czyli najszybsze układy dla mobilnych akceleratorów).

Model GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA104 Ampere GA103S Jednostki CUDA 5120 6144 7424? Taktowanie GPU 1290 - 1620 MHz 1245 - 1710 MHz ???? Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 lub 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 448 GB/s 512 GB/s Pobór mocy do 145 W do 165 W do 175 W

Patrząc na specyfikację, GeForce RTX 3080 Ti mógłby zaoferować znacznie lepsze osiągi od zwykłego GeForce RTX 3080, a tym samym przejęłaby koronę króla wydajności gamingowych laptopów. Warto jednak zaznaczyć, że karta cechowałaby się wyższymi limitami mocy – maksymalny współczynnik TGP ma wynosić 175 W (czyli o 10 W więcej niż w przypadku RTX 3080).

Kiedy pojawią się laptopy z GeForce RTX 3080 Ti?

Wiele na to wskazuje, że nowa karta zostanie zapowiedziana na konferencji Nvidii podczas targów CES 2022. Tutaj kolejna ciekawostka - według źródła, wraz z topowym modelem - GeForce RTX 3080 Ti, producent podobno ma zapowiedzieć także trochę słabszy układ - GeForce RTX 3070 Ti (jego specyfikacja póki co jest jednak owiana mgłą tajemnicy).

Nowa wersja MSI GS77 Stealth pojawiła się w ofercie jednego z francuskich sklepów

Inne przecieki wskazują, że czołowi producenci już mają przygotowane laptopy z mobilną wersją GeForce RTX 3080 Ti - np. mowa o modelach MSI GS66 Stealth i GS77 Stealth.

Pozostaje zatem czekać na konferencję Nvidii i oficjalną premierę laptopów. Nie możemy się doczekać, aby sprawdzić nowego flagowca w praktyce :-).

Źródło: VideoCardz