Upchnąć do laptopa najszybsze podzespoły, aby dobrze prezentował się na papierze, to żaden problem. Ale zrobić to tak, aby faktycznie oferował topową wydajność, a przy tym nie wył jak opętany, to już spore osiągnięcie – Lenovo Legion 7 jest właśnie takim laptopem.

4,8/5

Niespełna dwa miesiące temu przetestowaliśmy dla Was dosyć interesujący model Lenovo Legion 5 Pro – wyróżniał się względem podstawowego modelu obecnością nadzwyczajnie dobrej matrycy o rozdzielczości 2560x1600 px z odświeżaniem 165 Hz. Niestety okazał się być trudno dostępny w naszym kraju. Teraz jednak w nasze ręce wpadł Lenovo Legion 7, który to w standardzie oferuje właśnie taki panel! Co więcej, nasz egzemplarz wyposażono w obecnie najszybszy mobilny układ graficzny – RTX 3080 z 16 GB własnej pamięci GDDR6 – czy okaże się wyraźnie szybszy od wcześniej testowanej konfiguracji z RTX 3070?

Z zewnątrz konstrukcja jest niemal bliźniacza z Legion 5 i 5 Pro – różnią je tylko delikatne detale, jak np. podświetlany na niebiesko emblemat Legion w literce "O" logo Legion.

Jeżeli coś działa wyśmienicie, to po co to zmieniać?

Ku naszemu zdziwieniu, Legion 7 okazał się być praktycznie identyczny z zewnątrz, co wcześniej testowany Legion 5 Pro. Aż po wyjęciu z pudełka musieliśmy się upewnić, czy faktycznie dobry model do nas dotarł. Ostatecznie jednak, jak możecie pamiętać z recenzji wspomnianej już wcześniej, jest to wyjątkowo udana konstrukcja, oferująca nienatarczywy design w połączeniu z nienaganną kulturą pracy i solidnym wykonaniem. Jeżeli interesuje Was jej dokładny opis, to zapraszamy TUTAJ, do sekcji poprzedniej recenzji poświęconej właśnie temu aspektowi.



Laptop z wyłączonym podświetleniem wygląda aż nadto zwyczajnie. Od spodu oraz na górze przez klawiaturę zasysane jest świeże chłodne powietrze, które następnie wentylatory przepychają przez pokaźnych rozmiarów radiatory w narożnikach.

W skrócie tylko przypomnimy, że mamy tu niemal w pełni aluminiową obudowę (plastikowe są maskownice radiatorów i złączy), z większością portów umieszczonych pośrodku tylnej ściany. Wynika to z zastosowania bardzo dobrze wentylowanego systemu chłodzenia, w którym oba narożniki bliżej matrycy są w pełni zajęte przez otwory wentylacyjne



Klawiatura i touchpad są zupełnie w porządku - bardziej nastawione na granie, ale codzienna praca nadal jest z ich użyciem wygodna i przyjemna.

Na wyróżnienie zasługuje ponownie obecność wyśmienitej matrycy IPS o przekątnej 16”, odświeżaniu 165 Hz w rozdzielczości 2560x1600 px oraz z bardzo dobrym odwzorowaniem sRGB – pełne jej testy znajdziecie TUTAJ w recenzji Legion 5 Pro. Tam też można przeczytać o kamerze, głośnikach oraz mikrofonach, w jakie Lenovo wyposaża swoje Legiony.



Żadne ze złączy USB-C nie jest oznaczone piorunem jako zgodne z Thunderbolt - taka już przypadłość większości laptopów z procesorami AMD. Mamy za to HDMI 2.1 oraz fizyczny wyłącznik kamery.

Pełnowymiarowa klawiatura o minimalnym progu aktywacji (co jest pomocne w grach) oraz całkiem przyjemny w użytkowaniu gładzik również niczym nie różnią się od tych w Legion 5 i 5 Pro. Nieco jednak przybyło podświetlenia.

Jakoś trzeba produkt premium zaakcentować – więcej RGB brzmi jak dobry pomysł?

Zgadza się, wcześniej chwalony minimalizm w kwestii zastosowanego RGB, lekko stopniał w modelu Legion 7. Połowa obwodu laptopa (od wentylacji po lewej stronie, przez front, aż do wentylacji po prawej stronie) została doposażona o delikatną listwę z adresowalnym RGB. Podobne listwy ukryto w otworach wentylacyjnych z boku oraz z tyłu laptopa, tak że świeci się praktycznie dookoła. Szczęśliwie, jeżeli takie rozwiązania do Was nie trafiają, Lenovo dało opcję wyłączenia tej części podświetlenia, choć przyznamy, że nam nawet przypadło do gustu.



Jeśli w laptopie ma występować podświetlenie RGB, to właśnie w takiej formie poprosimy!

Podświetleniem sterujemy sprzętowo przez kombinację Fn + Spacja. Dostępnych jest kilka popularnych trybów, w tym występują różne konfiguracje działania podświetlenia klawiatury i obudowy. Z jednej strony dobrze, że można tym sterować bez zaśmiecania systemu dodatkową aplikacją, ale z drugiej strony przydałoby się więcej tych opcji oraz łatwiejsze nim zarządzanie.



Błyszczący blat wysoce jest zalecany do zestawu z tym modelem!

Specyfikacja testowanego Lenovo Legion 7-16ACH

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H 3,2 GHz;

4.4 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

8 rdzeni/16 wątków Pamięć: 16 GB (2x8 GB 3200 MHz CL22) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 - 16 GB GDDR6;

165 W TGP;

zintegrowana AMD Vega 8 (2,1 GHz) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3. x4 System operacyjny: Windows 10 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie ARGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", IPS, 2560x1600 px, 500 nit, 165 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 80 Wh Wymiary: 356 (Sz) x 264 (G) x 22-27 (W) mm Waga: 2,5 kg z baterią Materiały obudowy: aluminium anodowane na ciemnoszary kolor;

podświetlenie ARGB dookłoła Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.1

GbE LAN Złącza: 4x USB typu A 3.2 gen.1;

2x USB typu C 3.2 gen. 2 (jeden z DisplayPort 1.4 i PD 3.0);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.1

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 MPx z sygnalizacją pracy i fizycznym przełącznikiem;

2 głośniki (THX);

2 mikrofony Cena w dniu testu: 10 290 zł Gwarancja: 2 lata

Na znacznie więcej uwagi niż ostatnio zasługuje zastosowany przez Lenovo system chłodzenia

Tym razem nie obawialiśmy się otworzyć laptopa, a proces ten był w sumie całkiem prosty – krzyżowy śrubokręt i plastikowa karta wystarczą, aby zdjąć dolną pokrywę. Pierwsze wrażenie po zajrzeniu pod nią były takie, że nic tu nie widać :)



Aby dostać się do podzespołów wystarczy odkręcić 10 śrubek i lekko podważyć krawędź przy baterii. Pokrywa po takim zabiegu całkiem łatwo ustępuje.

Wynika to z zastosowania rozpraszaczy ciepła na elementach, które zwykle takiego dodatku w laptopie nie posiadają. Ukryte w ten sposób zostały oba banki SODIMM na pamięć, slot M.2 z fabrycznym dyskiem NVMe oraz karta sieci bezprzewodowej (Wi-Fi 6 - Intel AX201). Drugi ze slotów M.2 (po lewej stronie) również posiada metalową płytkę z fabrycznie nałożonym termopadem, więc mamy pełną gotowość na dołożenie kolejnego dysku.



Jeżeli liczyliście na możliwość montażu dysku SATA, to niestety - to już nie ta epoka :)

Nieco natomiast zawiodła nas obecność wolniejszych pamięci „single-rank” – może gdybyśmy zamówili model z 32 GB, to byłyby to kości dual-rank, ale tu możemy się tylko domyślać. To w sumie temat na osobny artykuł, który możliwe, że dla Was popełnimy (porównanie wydajności pamięci single i dual-rank w laptopach). Na pochwałę natomiast zasługuje zastosowanie przez Lenovo sprzętowego przełącznika sygnału obrazu, który pozwala wybrać, czy matryca laptopa ma być połączona bezpośrednio z kartą (dla najwyższej wydajności), czy też sygnał ma iść pośrednio przez układ zintegrowany (dla oszczędzania energii).

Lenovo uznało, że dla tak mocnej konfiguracji nie ma sensu bawić się w grube ciepłowody – poszli poziom wyżej w kwestii chłodzenia!

Jedno spojrzenie na system chłodzenia od razu wyjaśnia, jakim sposobem udało się tak mocne podzespoły upchnąć i schłodzić w tak zgrabnej konstrukcji (i zakładamy, że dotyczy to również Legion 5 Pro). Lenovo postawiło tu na układ chłodzenia oparty na komorze parowej, co pozwala na szybsze odprowadzanie znacznie większego ciepła z układów scalonych do radiatorów przy wentylatorach. Jednocześnie takie rozwiązanie jest znacznie chudsze od klasycznych ciepło-rurek. Jakieś wady? Jedyna, jaka przychodzi nam do głowy (poza naturalnie wyższą ceną…) to waga – nowe Legiony są o około 200 g cięższe od zeszłorocznych modeli.



Trzeba przyznać, że to kawał solidnie zaprojektowanego chłodzenia!

Jak to chłodzenie działa w praktyce?

Już poprzednie testy Legion 5 Pro pozwoliły odnieść wrażenie, że system chłodzenia Legion Coldfront 3.0 to obecnie jedna z najlepszych konstrukcji na rynku mobilnym - lekki szum wentylatorów pod pełnym obciążeniem zrobił na nas ogromne wrażenie. Jednakże Legion 7 w naszej konfiguracji oferuje o 20 W „cieplejszą” kartę graficzną – czy z grubsza to samo chłodzenie podoła wyższemu wyzwaniu? Otóż bez najmniejszego problemu! Nawet ta topowa konfiguracja nie tylko może w pełni rozwinąć skrzydła (ograniczana jest tylko przez limity mocy), ale również robi to nie głośniej niż model z RTX 3070.

Trudno w to uwierzyć, ale testowaliśmy głośniejsze ultrabooki pod obciążeniem (pozbawione dyskretnej karty graficznej) niż ten przepotężny Legion 7!

Chłodzenie nie tylko sprawnie odprowadza ciepło z układów do radiatorów, ale również bardzo szybko owe radiatory chłodzi przy użyciu dwóch dużych (jak na laptopa) wentylatorów. W rezultacie laptop nawet pod pełnym obciążeniem nie jest gorący w dotyku (a przynajmniej nie w stopniu, który powodowałby dyskomfort). Podczas gdy laptopa nie obciążamy mocno, jego obudowa ma temperaturę o 2-3°C wyższą od temperatury otoczenia.

Pomiar temperatur obudowy w spoczynku



Średnia z odczytów temperatury danego obszaru.

Pomiar temperatur obudowy przy obciążeniu samego CPU (render)



Poza średnią temperaturą obszaru (na niebiesko), podajemy również maksymalny odczyt chwilowy (na pomarańczowo).

Pomiar temperatur obudowy przy pełnym obciążeniu (gry)



Poza średnią temperaturą obszaru (na niebiesko), podajemy również maksymalny odczyt chwilowy (na pomarańczowo).

Gdy obciążymy sam procesor, to chłodzenie nawet nie wchodzi na wyższe obroty – można renderować zaawansowane sceny 3D przez całą noc we względnej ciszy (słychać, że wentylatory chodzą, ale jest to poziom poniżej 40 dB). Jeżeli obciążymy sprzęt w pełni i aktywujemy tryb „performance”, to w najgorszym momencie należy się nastawić na 50 dB szumu – to poziom zbliżony do typowego gamingowego PC w dużej, dobrze wentylowanej obudowie!

Działanie trybu inteligentnego – Legion AI Engine

Wszystkie nowe laptopy Lenovo Legion posiadają układ AI Engine, który odpowiada za inteligentne dobieranie limitów mocy oraz trybu pracy chłodzenia w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika. Jak to działa w praktyce? Otóż skrótem Fn+Q przełączamy pomiędzy trzema trybami – cichym, automatycznym oraz wydajnym. W pierwszym oraz drugim z nich praca laptopa jest bardzo cicha (choć w trybie auto czasami wentylatory potrafiły się mocniej rozpędzić). Tryb wydajny praktycznie od razu wchodzi na wysokie (co nie oznacza, że głośne) obroty chłodzenia. Sprawdziliśmy, czy różnią się wydajnością.



Działanie automatycznego zarządzania chłodzeniem i energią nie tylko słychać, ale też widać na ekranie w postaci wyraźnych różnic w wydajności.

Jak widać, różnice są bardzo duże, co dowodzi, że system działa. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której np. na nudnym wykładzie wystarczy nam granie w 75 zamiast 100 FPS w ulubioną grę, dzięki czemu Legion 7 nie będzie pracować głośniej od ultrabooka kolegi obok, męczącego się z otwarciem większego PDFa ;) A tryb wydajności? Jeszcze nie macie punktu odniesienia, ale jak niebawem się przekonacie – to niemalże rekord wydajności w naszej procedurze testowej!

Badanie występowania thermal throttlingu – obciążenie samego CPU



Na początku testu widać, jak automatyka dostosowuje zasilanie do zadanego obciążenia.

Ten oraz kolejny wykres przedstawia pracę w trybie wydajnym. Jak widać, pod pełnym obciążeniem wszystkich 8 rdzeni zastosowanego tu Ryzen 7 5800H, Legion może przeznaczyć aż 80 W mocy na ten cel. Taktowanie nawet po godzinie ciągłego renderowania nie spadało poniżej 4 GHz, oscylując bliżej 4,1 GHz. To w sumie dosyć typowy wynik dla procesorów AMD, jednak zwykle okupiony utrzymywaniem 100°C na procesorze. W przypadku Legiona mamy realnie ponad 10°C mniej!

Badanie występowania thermal throttlingu – pełne obciążenie w grach



Wykres zaczyna się kilka chwil po wczytaniu zapisu gry. Temperatury CPU i GPU całkowicie się pokryły - ciekawe zjawisko, mogące wynikać ze współdzielenia jednej komory parowej, choć nie w każdej grze tak to wyglądało.

Co ciekawe, Cyberpunk 2077 okazał się być na tyle wymagającą grą pod względem graficznym, że Legion AI Engine przyznało tylko 20 W dla procesora, a resztę przekierowało do karty, aby ta mogła dać z siebie wszystko. W tym najtrudniejszym dla sprzętu scenariuszu oba bazowe podzespoły ustabilizowały się na 72°C, czyli w zasadzie optymalnej dla ich pracy temperaturze. Oznacza to również, że system chłodzenia w Legion 7, nawet w najmocniejszej konfiguracji, ma jeszcze spory zapas wydajności do dyspozycji na ciepłe letnie dni. Z ciekawości obniżyliśmy rozdzielczość w czasie testu do FHD, co sprawiło, że procesor zaczął domagać się więcej energii. W takich warunkach dla CPU Legion AI Engine ustawił limit na poziomie 40 W, a dla karty nadal uzyskiwaliśmy regularnie ponad 150 W. Z kolei podkręcenie karty (+100 MHz GPU + 700 MHz pamięci) zaowocowało dobiciem natychmiast do limitu 165 W.

Czy dysponując tak mocnym chłodzeniem czuje się przewagę 3080 nad 3070? Oj tak – i to wyraźnie!

Ostatnimi czasy łatwo o laptopy, które tylko na papierze sprawiają wrażenie wydajnych. Nierzadko modele z wyższym modelem karty graficznej okazywały się wyraźnie wolniejsze od choćby wspomnianego już wielokrotnie Legiona 5 Pro z RTX 3070. Czy w takim razie mamy tu jeszcze miejsce na odczuwalny wzrost wydajności po przejściu na RTX 3080? Przekonajcie się sami:

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828

W zasadzie mamy tu do czynienia z nowym królem wydajności, jeżeli chodzi o laptopy dla graczy! W teście Port Royal, który mniej obciąża procesor, a bardziej kartę (w tym rdzenie RT) udało się pokonać wcześniejszego czempiona, a w punktacji ogólnej tylko desktopowy procesor (i dwa zasilacze 300 W) pozwoliły mu zachować prowadzenie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Kolejne testy potwierdzają te wnioski.

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 25 030 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24 324 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 Acer Nitro 5 (2021)

Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legneda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Co ciekawe, mimo technicznie tego samego CPU, co w Legion 5 Pro, nasz Legion 7 uzyskał nieco ponad marginalny przyrost wydajności w teście CPU Profile. Może to wynikać z lepszego kawałka krzemu, jaki się trafił w tym modelu, co skrzętnie wykorzystał Legion AI Engine.



.

Jak taka bestia, jak Legion 7 z RTX 3080, radzi sobie w grach?

Naturalnie testy syntetyczne służą nam tylko do porównania tego modelu z innymi w możliwie wyrównanej walce. Dla Was ważniejsze będą wyniki w faktycznych grach, zwłaszcza że tutaj zaczyna mieć znaczenie zastosowane w tym modelu 16 GB vRAM!

Porównanie wydajności w grach Lenovo Legion 7 z RTX 3080 z Legion 5 Pro z RTX 3070 [FPS]

Rozdzielczość 2560x1600 px, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra + TAA) 68

48

56

41 Control

(Ultra, RT + DLSS Q) 68

50

60

46 CS:GO

(Najwyższe detale + MSAAx8)

skala wykresy 1:2 334

110

329

115 Cyberpunk 2077

(Ultra, RT + DLSS Q) 49

42

44

31 Doom Eternal

(Ultra + TAA ) 146

73

112

73 Fortnite

(Kompetytywne + DLSS Q ) 221

139

205

136 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 91

61

78

56 Shadow of the Tomb Raider

(Ultra + RT

1080p z TAA, 1600p z DLSS Q) 74

61

72

59 Watch Dogs: Legion

(RT + DLSS Q) 49

39

31

17 Legenda Legion 7 - średni FPS

Legion 7 - 1% Low FPS

Legion 5 Pro - średni FPS

Legion 5 Pro - 1% Low FPS

Porównanie wydajności w grach Lenovo Legion 7 z RTX 3080 z Legion 5 Pro z RTX 3070 [FPS]

Rozdzielczość 1920x1080 px, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra + TAA) 86

52

71

42 Control

(Ultra, RT + DLSS Q) 91

64

83

58 CS:GO

(Najwyższe detale + MSAAx8)

skala wykresy 1:2 396

140

401

139 Cyberpunk 2077

(Ultra, RT + DLSS Q) 57

48

55

37 Doom Eternal

(Ultra + TAA ) 204

129

191

115 Fortnite

(Kompetytywne + DLSS Q ) 225

139

219

140 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 101

73

95

70 Shadow of the Tomb Raider

(Ultra + RT

1080p z TAA, 1600p z DLSS Q) 84

70

76

61 Watch Dogs: Legion

(RT + DLSS Q) 67

39

58

34 Legenda Legion 7 - średni FPS

Legion 7 - 1% Low FPS

Legion 5 Pro - średni FPS

Legion 5 Pro - 1% Low FPS

Najbardziej przewagę dostępnej pamięci widać w nowych grach korzystających ze śledzenia promieni. Nie od dziś wiadomo, że 8 GB vRAM to zdecydowanie za mało, aby te gry ogrywać w najwyższych ustawieniach, powyżej rozdzielczości FHD, nawet z DLSS Quality (a wyższe tryby już wpływają negatywnie na jakość obrazu). Potwierdzą to zresztą również posiadacze kart RTX desktopowych, w przypadku których do grania w 4K z RT nadaje się w zasadzie tylko RTX 3090 i może jeszcze RTX 3080 Ti.

16 GB pamięci graficznej to wcale nie fanaberia – to realnie kluczowa cecha w najmocniejszych kartach graficznych!

Ale do rzeczy – jeśli przyjrzymy się wynikom Watch Dogs Legion oraz Cyberpunk 2077, to wyraźnie widać gwałtowny spadek wydajności w natywnej (dla tych laptopów) rozdzielczości 1600p w przypadku Legiona 5 Pro z RTX 3070. W Cyberpunk 2077 w sumie bardziej widać to po wartości Low 1%, gdyż spadki nie były aż tak częste, aby realnie zbić średni FPS, ale i tak grało się znacznie mniej płynnie niż na modelu z 16 GB vRAM. W Watch Dogs na RTX 3070 z 8 GB vRAM praktycznie konieczna była gra z DLSS na "wydajność", aby odzyskać płynność animacji. Poniżej jeszcze film z porównaniem 1:1, niestety tylko w 1080p, gdyż taką rozdzielczość obsługuje nasz graber :(

Porównanie wydajności Legion 5 Pro z RTX 3070 8 GB do Legion 7 z RTX 3080 16 GB w rozdzielczości FHD.

W zasadzie oba laptopy oferują spektakularną wydajność, ale to Legion 7 w topowej konfiguracji jest niekwestionowanym zwycięzcą oraz mocnym pretendentem do tytułu najszybszego laptopa tego roku.

Czy szybsza karta daje też przewagę poza grami?

Oczywiście tak mocny sprzęt nada się do praktycznie wszystkiego, w tym do poważnej pracy graficznej lub z edycją wideo (oczywiście w konfiguracji z 32 lub 64 GB RAM). Najpierw jednak zobaczmy, jak wypada w teście ogólnym na tle innych laptopów.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Tu wyniki wyszły niemal identyczne, co w przypadku Legion 5 Pro - mocniejsza karta w zastosowaniach biurowych nie zdaje się na wiele. Z kolei wydajność dysków jest zależna od tego, co nam się akurat trafi. My trafiliśmy ponownie na dysk Samsunga (co może sugerować, że tylko takie dyski Lenovo montuje) – jeżeli interesuje Was omówienie wyników ich wydajności, to odsyłamy TUTAJ do odpowiedniej sekcji recenzji Legion 5 Pro. My od razu przechodzimy do zastosowań profesjonalnych i wydajności, jaką w nich oferuje nowy Legion 7.

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080 (90 W)

15 599 zł Cinebench R20

Single Core: 558 551 587 478 509 Cinebench R20

Multi Core: 5127 4948 4971 4089 4084 Cinebench R23

Single Core: 1433 1414 1511 1249 N/A Cinebench R23

Multi Core: 13 209 12 744 13 189 10 466 N/A Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:15.59 3:18.39 4:31.42 4:21.39 3:55.24 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty[: 1:11.54 1:18.48 1:31.48 2:01.03 N/A OctaneBench 2020: 430.92 403.00 338.32 298.99 358.77 Next V-Ray 4

CPU [ksamples]: N/A

(V-Ray 5: 9423 vs) N/A

(V-Ray 5: 9176 vs) 14 627 12 378 12 503 Next V-Ray 4

GPU [mpaths]: N/A

(V-Ray 5 CUDA: 1205 vp) N/A

(V-Ray 5 CUDA: 1000 vp) 391 367 414 Next V-Ray 4

GPU+CPU [mpaths]: N/A

(V-Ray 5 RTX: 1879 vr) N/A

(V-Ray 5 RTX: 1678 vr) 411 424 431 7-Zip [MIPS] 65 133 64 501 49 797 66 118 66 156

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080

15 599 zł 3DSMax 07 (FHD): 129.42 88.07 96.03 87.43 101.22 Catia 06 (FHD): 66.20 63.31 61.73 49.00 61.98 Creo 03 (FHD): 74.96 74.76 90.92 77.91 90.58 Energy 03 (FHD): 28.15 26.91 22.42 20.52 23.67 Maya 06 (FHD): 344.60 330.46 358.02 248.08 356.47 Medical 03 (FHD): 33.23 31.96 28.18 26.07 31.41 SNX 04 (FHD): 19.78 19.96 19.07 15.70 22.07 Solidworks 05 (FHD): 252.96 230.25 233.37 158.32 233.26

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

7399 zł Media and Entertainment 3.08 2.94 2.49 2.92 1.14 Wynik CPU: 2.43 2.41 2.1 2.41 1.07 Wynik grafiki: 3.95 3.85 3.74 2.90 0.53 Wynik dysku: 5.35 4.59 2.78 5.21 3.0 Product Development: 2.23 2.23 1.6 2.25 1.07 Wynik CPU: 1.83 1.87 1.94 1.91 1.31 Wynik grafiki: 1.34 1.27 1.29 1.19 0.15 Wynik dysku: 6.77 6.65 1.13 7.02 2.74 Life Sciences: 2.27 2.25 2.19 2.25 2.07 Wynik CPU: 2.10 2.09 1.83 2.21 2.57 Wynik grafiki: 4.88 4.68 4.32 4.45 0.87 Wynik dysku: 1.32 1.36 1.9 1.37 1.06 Energy: 2.77 2.71 2.5 2.70 1.41 Wynik CPU: 2.27 2.24 2.1 2.25 1.47 Wynik grafiki: 5.73 5.49 4.63 4.93 0.76 Wynik dysku: 3.64 3.5 3.3 3.68 2.08 General Operations: 2.10 2.00 1.78 2.19 1.64 Wynik CPU: 1.64 1.66 1.74 1.71 1.31 Wynik dysku: 4.46 3.53 1.89 4.63 3.22 Financial Services: 3.07 3.00 2.11 3.12 0.88 GPU Compute: 5.87 5.31 4.83 5.30 1.35

Przewaga około 0-5% nad wcześniej testowanym Legion 5 Pro potwierdza to, co odnotowaliśmy w teście 3DMark CPU Profile – zwyczajnie (ten sam) procesor w Legion 7 boostuje nieco wyżej. Duże różnice zaczynają się dopiero w teście obliczeń na GPU, w którym widzimy 10% wyższy wynik. Wydajność w 3DSMax, która mocno opiera się na dostępnym vRAM, jest zbacząco wyższa. Nieco lepsze są też wyniki renderowania z pomocą GPU (tu już wzrost proporcjonalny do różnicy w ilości jednostek oraz ich taktowania). Ogólnie, biorąc pod uwagę kulturę pracy oraz stonowany wygląd Legion 7, uważamy, że jest to również wymarzona maszyna do pracy w środowisku Windows. Na koniec jeszcze wyniki w CrossMark, które wskazują jak radzi sobie taki laptop w zastosowaniach biznesowych.

CrossMark [punkty]

wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

Desktop PC

Core i9-12900K, RTX 3080 Ti,

32 GB RAM 6200 MHz 1915

1693 / 2250 / 1463 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 37 1280

1261 / 1453 / 911

Jak zasilić takiego potwora? Ile Legion 7 wytrzyma na baterii?

Takie pytania pewnie mogły Wam się nasunąć po zapoznaniu się z testami wydajności – nic dziwnego, ostatecznie taka wydajność nie bierze się z powietrza. Szczęśliwie Lenovo dało radę ograniczyć się do jednego tylko zasilacza, choć jego moc 300 W i tak wyróżnia się na tle konkurencji.

Pomiar poboru energii przez Lenovo Legion 7 z RTX 3080 i Ryzen 7 5800H

Spoczynek 53 W Obciążenie renderem CPU 125 W (140 W peak) Obciążenie grą 247 W (262 W peak)

Nie są to małe wartości, ale biorąc pod uwagę osiągi, są one więcej niż uzasadnione. Sam zasilacz też jest na tyle duży (i ciężki - równo 1 kg…), że nie nagrzewa się do zagrażających naszej skórze temperatur. Mocy zasilacz ma jeszcze na tyle duży zapas, że nawet pod pełnym obciążeniem ładowanie baterii przebiega dosyć sprawnie (choć tutaj Legion 5 Pro wypadał lepiej).

Pomiar czasu pracy na baterii Lenovo Legion 7 z RTX 3080 i Ryzen 7 5800H

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

aktywne Wi-Fi

jasność 100% 1:10 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria

aktywne Wi-Fi

jasność 50% 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria

offline

jasność 50%

głośność 50% 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii offline

jasność 0% 3:42 h

Te wyniki też raczej nikogo nie zaskoczą. Bateria, podobnie jak w Legion 5 Pro, ma pojemność 80 Wh, co ostatecznie przekłada się na w zasadzie identyczne czasy (z lekkim wskazaniem na model 5 Pro, zwłaszcza jeżeli postanowimy korzystać z podświetlenia RGB przy pracy na baterii). Ładowanie wyłączonego laptopa pozwala w nieco ponad 30 minut przywrócić 50% stanu baterii, więc przy odrobinie samozaparcia sprawdzi się również na studiach, gdzie zwykle na co którymś wykładzie znajdzie się kontakt do podpięcia zasilacza.

Czy 10 tysięcy złotych to dobra cena za Lenovo Legion 7?

Patrząc po tym, co oferuje konkurencja, w zasadzie należy stwierdzić, że 10 tysięcy złotych to rewelacyjna cena. Zgadza się – Lenovo mogłoby sobie więcej za taki sprzęt liczyć, a nadal byłoby bardzo opłacalnie! Dostajemy tu obecnie najlepiej zrównoważoną matrycę, mnóstwo szybkich portów i solidną, a przy tym całkiem zgrabną, konstrukcję. W środku czeka na nas prawdopodobnie najwydajniejsze chłodzenie, jakie można spotkać w laptopach, które możemy (w zależności od wybranej konfiguracji) sparować z najwydajniejszymi mobilnymi podzespołami.



Okazuje się, że laptop bez grama niebieskiej barwy w emblematach, może być zaskakująco wydajny!

Legion 7 zdecydowanie jest w stanie zrobić pożytek nawet z tych najmocniejszych konfiguracji, a co więcej, robi to w bardzo kulturalny sposób, bez narażania naszych uszu na dyskomfortowe wycie wentylatorów. Obecnie można śmiało powiedzieć, że żadna gra, ani aplikacja profesjonalna nie jest mu straszna – ten stan rzeczy zresztą pewnie szybko się nie zmieni. Miłym dodatkiem jest też pakiet Lenovo Premium Care, o którym więcej napisaliśmy tutaj. W skrócie jest to program ochrony dla sprzętu, w którym możemy liczyc nie tylko na fachową pomoc techniczą telefonicznie, ale również na wizytę serwisanta w domu w celu usunięcia usterki, jeżeli tej nie uda się rozwiazać zdalnie.



W takim laptopie nawet róż wygląda groźnie!

Niestety nie zmieniły się zarzuty, jakie mieliśmy wobec modelu Legion 5 Pro – nadal brakuje tu biometrycznej autentyfikacji, a matrycy w całej jej okazałości przydałoby się szersze pokrycie gamutów, np. filmowego DCI-P3. W naszej testowej konfiguracji, nawet bardziej niż ostatnio, przeszkadzał nieco wolny RAM, ale w tej kwestii producenci OEM mają raczej związane ręce. Ocena zatem zostaje taka, jak w przypadku Legion 5 Pro, ale dorzucamy jeszcze wyróżnienie za super wydajność 3D!

Nasza ocena Lenovo Legion 7 z RTX 3080 16 GB i Ryzen 7 5800H 96% 4.8/5