Ostatnio coraz więcej się mówi o karcie GeForce RTX 3090 Ti, która ma objąć pozycję nowego króla wydajności. Wygląda na to, że nowy model rzeczywiście istnieje – do sieci wyciekło zdjęcie autorskiego modelu karty. Niestety, fotka potwierdza też niepokojące informacje o sprzęcie.

GeForce RTX 3090 Ti ma zastąpić GeForce RTX 3090, który zadebiutował pod koniec ubiegłego roku – karta została zaprojektowana głównie z myślą o twórcach treści, ale sprawdzała się też jako sprzęt do budowy topowych komputerów do grania.

GeForce RTX 3090 Ti – czego możemy się spodziewać?

Według nieoficjalnych przecieków, nowy model ma oferować lepszą specyfikację. Nie powinniśmy jednak oczekiwać poważnych zmian – zobaczcie zresztą sami.

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe ???? 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost ???? 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP >=450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) ???? $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

Producent zastosuje pełny układ graficzny i szybszą pamięć wideo, co powinno przełożyć się na trochę lepszą wydajność. Niestety, lepsza specyfikacja ma zostać okupiona dużo wyższym poborem mocy (a więc też większą ilością generowanego ciepła).

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti na zdjęciu

Prezentacja karty podobno została zaplanowana na początek stycznia (najpewniej chodzi o konferencję przed targami CES), ale na oficjalną premierę przyjdzie nam poczekać do 27 stycznia 2022 roku. Co ciekawe, niektórzy już teraz mają dostęp do sprzętu - chiński serwis IT Home opublikował zdjęcie opakowania autorskiego modelu ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC.

Karta na pierwszy rzut oka wygląda jak testowany przez nas model ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC. Bardziej spostrzegawczy zapewne zauważą ważną różnicę – chodzi o bardziej rozbudowany układ chłodzenia, który zdaje się potwierdzać większy pobór mocy i poziom generowanego ciepła.

Czy nowy flagowiec „zielonych” rzeczywiście będzie prądożerny i gorący? O tym przekonamy się po premierze sprzętu… o ile w ogóle będzie dostępny w sklepach, bo sytuacja na rynku kart graficznych jest jaka jest.

Źródło: IT Home, VideoCardz