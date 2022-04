GeForce RTX 3090 Ti to topowa karta graficzna, która zapewnia rewelacyjne osiągi. Okazuje się, że nowy model bardzo dobrze wypada nie tylko w grach, ale też w kopaniu kryptowalut, szczególnie po podkręceniu.

Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić kartę MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X, która zaskoczyła nas świetnymi osiągami w grach i programach. Według naszego rankingu to jeden z najlepszych modeli dostępnych na rynku - to niekwestionowany król wydajności.

Redakcja TweakTown miała okazję dokładniej przyjrzeć się karcie i przeprowadziła ciekawe testy… w kopaniu kryptowalut.

GeForce RTX 3090 Ti - wydajność w kopaniu kryptowalut

Karty GeForce RTX 3090 Ti nie zostały ograniczone mechanizmem LHR (jak inne modele z serii RTX 3000), więc już w standardzie oferuje bardzo dobre osiągi – w zależności od modelu i fabrycznego przyspieszenia oferują one jakieś 107 – 110 MH/s w kopaniu kryptowaluty Ethereum.

Okazuje się, że z karty można wycisnąć jeszcze lepsze wyniki. Redaktorom udało się zwiększyć taktowanie pamięci do efektywnych 24 200 MHz, co pozwoliło uzyskać przepustowość na poziomie 1181 GB/s (!).

W rezultacie pozwoliło to zwiększyć wydajność kopania ETH do 134 GH/s (czyli podobny jaki udało się nam uzyskać po optymalizacji napięć i zwiększeniu taktowania pamięci). Wynik robi wrażenie, bo to o ponad 25% lepszy rezultat niż przy domyślnych ustawieniach.

Czy karta GeForce RTX 3090 Ti zainteresuje kopaczy kryptowalut? Należy bowiem pamiętać, że bardzo dobre osiągi zostały okupione ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Według naszych obliczeń, przy obecnym kursie ETH i BTC, karta RTX 3090 Ti zwróci się po około 18 miesiącach kopania 24/7 (zakładając nierealną dla tego rynku stabilność walut i wydobycia). Należy także pamiętać, że Ethereum ma przejść z algorytmu Proof-of-Work na Proof-of-Stake, gdzie kopanie z wykorzystaniem kart graficznych stanie się nieopłacalne. Tyle tylko, że taka decyzja ciągle jest odwlekana w czasie.

