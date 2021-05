Ethereum to druga pod względem wielkości kryptowaluta na świecie. Bez zaskoczenia – pobór energii jest w jej przypadku mniejszy tylko od bitcoina. Ale to się zmieni – ETH będzie naprawdę eko.

Ethereum będzie o 99,95% bardziej eko

Sieć bitcoin rocznie pobiera około 114 TWh energii elektrycznej – to niewiele mniej niż połowa całego zużycia generowanego przez tradycyjny system bankowy. Zdania na temat tego, czy to dużo, czy mało, są podzielone, choć zdecydowanie przeważa ta pierwsza opinia. Jeśli – jak Elon Musk – uważasz, że z tego powodu kryptowaluty powinny być w taki lub inny sposób ograniczane, to wiedz, że osoby odpowiedzialne za jedną z nich już znalazły rozwiązanie. W efekcie ethereum – bo o nią chodzi – będzie znacznie bardziej eko.

Aktualnie, ze względu na mniejszy rozmiar, sieć ethereum pobiera mniej więcej połowę tego, co bitcoin. To jednak wciąż dużo. A co powiesz na ograniczenie zużycia energii o… nie mniej niż 99,95%? Taki właśnie ma być efekt przejścia z (wykorzystywanego również przez bitcoin) protokołu Proof-of-Work na Proof-of-Stake.

Zużycie energii przez kryptowaluty – ethereum zostawi w tyle bitcoina

O potencjalnych możliwościach wynikających z przejścia na Proof-of-Stake (w którym górnicy nie rywalizują ze sobą, lecz transakcję potwierdza osoba przechowująca kryptowalutę) mówiło się od lat. A że od kilku miesięcy faktycznie trwają jego testy, da się już mówić o konkretnych liczbach. Te zaś przedstawiają się tak, że ethereum PoS pobiera 2000 razy mniej energii niż ethereum PoW.

Kryptowaluty przyjazne środowisku?

Dzięki tej zmianie ETH 2.0 nie będzie pochłaniać energii na poziomie porównywalnym z dużym krajem, lecz z małym miastem (z niewiele ponad 2000 domów). Koniec więc z tak negatywnym wpływem na środowisko. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie ten „koniec” nastąpi. Najdokładniejszy termin, jaki udało nam się uzyskać, to „za kilka miesięcy”.

Źródło: ethereum foundation blog, Decrypt, Crypto Briefing, tom’s guide