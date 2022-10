Karta GeForce RTX 4090 to marzenie wielu graczy. Okazuje się, że sprzęt nadaje się też… do łamania haseł – jego skuteczność jest dużo lepsza od poprzednika.

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna z generacji Nvidia Ada Lovelace, co przekłada się na rewelacyjne wyniki w rankingach wydajności. Nie każdy jednak wie, że nowy model nadaje się też do… łamania haseł.

Karta GeForce RTX 4090 nadaje się do łamania haseł

Badacz bezpieczeństwa Sam Croley opublikował na Twitterze pierwsze spostrzeżenia dotyczące wydajności karty w łamaniu haseł. Okazuje się, że nowy flagowiec Nvidii wypada tutaj ponad 2-krotnie lepiej względem modelu GeForce RTX 3090 i 3-krotnie lepiej względem Radeona RX 6900 XT (i to nawet z użyciem systemu uwierzytelniania NTLM czy hashowania bcrypt).

Co to oznacza w praktyce? Według szacunków, zestaw obliczeniowy korzystający z ośmiu kart graficznych GeForce RTX 4090 jest w stanie złamać 8-znakowe hasło zaledwie w 48 minut. Sprawa jest o tyle poważna, że takie hasła nadal są bardzo popularne (według danych Statista z 2017 roku 8-znakowe hasła stanowiły około 32% wszystkich haseł które wyciekły do sieci).

Wprawdzie nadal występują problemy z dostępnością kart 4090 (zakup ośmiu takich akceleratorów wiąże się z wydatkiem blisko 100 tys. złotych!), to taka opcja na pewno będzie bardzo atrakcyjna dla osób zajmujących się łamaniem haseł. Konstrukcja nie tylko znacznie przyspieszy cały proces, ale też obniży koszt takiej operacji ze względu na dużo wyższą efektywność energetyczną.

Co robić, jak żyć? Przede wszystkim warto pamiętać jedną podstawową zasadę - dobre hasło to podstawa bezpieczeństwa w Internecie. Powinniśmy korzystać z długich, bezpiecznych haseł, których odgadnięcie będzie wymagało dużo czasu (i przy okazji dużych nakładów finansowych). Inna sprawa to to, że w Internecie często stosowane są dodatkowe mechanizmy, które utrudniają łamanie haseł.

Źródło: Twitter @ Chick3nman