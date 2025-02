Po ten sprzęt ustawiają się kolejki. Fenomen GeForce RTX 5090

Premiera karty graficznej GeForce RTX 5090 odbiła się szerokim echem w mediach branżowych. Nie chodzi jednak tylko o testy, które podkreślają znakomitą wydajność sprzętu. Fenomenem jest ogromne zainteresowanie kartą, skutkujące kolejkami pod sklepami.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 została wprowadzona na rynek pod koniec stycznia 2025 r, zastępując wcześniejszy topowy model producenta – NVIDIA GeForce RTX 4090.

Nowa konstrukcja bazuje na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB202 i została wyposażona w 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Nowy model nie oferuje ogromnego przyrostu mocy obliczeniowej, a przy tradycyjnej rasteryzacji zysk wynosi zwykle tylko ok. 20 proc. Kluczową rolę odgrywa technologia DLSS 4, wykorzystująca sztuczną inteligencję do generowania dodatkowych klatek, co pozwala poprawić płynność animacji - dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe jest płynne granie w rozdzielczości 4K, nawet w najbardziej wymagających tytułach.

Warto jednak pamiętać, że karta charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Podczas intensywnej pracy pobór mocy dochodzi nawet 550-600 W, co sprawia, że konieczne jest zastosowanie zasilacza co najmniej o mocy 1000 W.

Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 3090 Generacja Blackwell Ada Lovelace Ampere Układ graficzny GB202

(TSMC N4) AD102

(TSMC N4) GA202

(Samsung 8 nm) Jednostki cieniujące 21 760 16 384 10 496 Rdzenie RT 170 (4. gen)

317,5 TFLOPS 128 (3. gen)

191 TFLOPS 82 (2. gen)

69,5 TFLOPS Rdzenie Tensor 680 (5. gen) 512 (4. gen) 328 (3. gen) ROP 176 176 112 TMU 680 512 328 Pamięć podręczna L1: 21,76 MB

L2: 98,3 MB L1: 16,38 MB

L2: 73,73 MB L1: 10,5 MB

L2: 6,14 MB Taktowanie GPU 2407 MHz 2520 MHz 1695 MHz Pamięć wideo 32 GB GDDR7 512-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6 384-bit Taktowanie pamięci 28 000 MHz 21 000 MHz 19 500 MHz Przepustowość pamięci 1792 GB/s 1008 GB/s 936 GB/s TGP 575 W 450 W 350 W Cena sugerowana $1999 $1599 $1499

Po ten sprzęt ustawiają się kolejki

Premiera nowych, topowych kart NVIDII zawsze budzi ogromne emocje, a w przypadku GeForce RTX 5090 nie było inaczej. Choć karta nie oferuje spektakularnego przyrostu mocy obliczeniowej, nadal utrzymuje pozycję lidera wydajności. Co więcej, konkurencja na razie nie planuje odpowiedzi w postaci własnego flagowca, więc nie powinniśmy spodziewać się lepszej propozycji w najbliższym czasie w najwyższym segmencie wydajnościowym.

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że GeForce RTX 5090 wzbudził duże zainteresowanie wśród najbardziej wymagających użytkowników. Przy sugerowanej cenie na poziomie 10 tys. zł (lepsze autorskie wersje kosztują ok. 12-16 tys. zł), w połączeniu z brakiem sensownych alternatyw, jest to zdecydowanie najlepsza opcja w topowym segmencie. Potwierdzają to też branżowe recenzje - dziennikarz benchmark.pl, Wojciech Spychała, w swoim teście przyznał karcie wyróżnienia "Super Produkt", “Super Wydajność” i “Super Wydajność 3D”.

Dostępność kart na premierę była bardzo ograniczona (o czym zresztą ostrzegała nawet sama NVIDIA). Efekt był możliwy do przewidzenia - choć mówimy o bardzo drogim sprzęcie, przeznaczonym dla wąskiego grona klientów, zainteresowanie kartami i tak przerosło dostępność sprzętu w sklepach.



Karty graficzne GeForce RTX 5090 wyprzedały się w kilka minut po sklepowej premierze (źródło: x-kom)

Największe sklepy z elektroniką zdradziły, że dostępne zapasy kart wyprzedały się w kilka minut. Co więcej, zwiększony ruch na stronach internetowych doprowadził do przeciążenia instrastruktury, przez co strony niektórych sklepów po prostu przestały działać.

Serwis PCGames Hardware zauważył, że sprytniejsi klienci wykorzystywali boty do zakupu kart. Specjalnie stworzone programy umożliwiały zautomatyzowany zakup, znacznie szybszy niż ten wykonany przez człowieka. Podobno niektóre sklepy pozwalały botom na składanie zamówień jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży.

rozwiń

Premiera nowej karty graficznej nie zawsze poszła zgodnie z planem. Pod japońskim sklepem PC Koubou Akihabara Parts Store zapanował chaos, gdy sfrustrowani klienci zaczęli wspinać się na płot przedszkola sąsiadującego z placówką. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmiki, a sklep został zmuszony do przeprosin za skandaliczne zachowanie swoich klientów.

Handlarze próbują zarobić

Dwa tygodnie po premierze sklepowej GeForce RTX 5090 karty wciąż są niedostępne w sklepach, a nie ma pewności, kiedy sytuacja się poprawi. Zagraniczne sklepy wspominały, że trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Na sytuacji próbują zarobić handlarze, którym udało się kupić trudno dostępny sprzęt.



Ceny kart z drugiej ręki znacząco przekraczają ceny w sklepach (źródło: OLX)

W serwisach ogłoszeniowych pojawiły się oferty odsprzedaży kart z drugiej ręki po znacznie zawyżonych cenach – stawki za GeForce RTX 5090 często przekraczają 20 tys. zł (mówimy więc nawet o dwukrotnej “przebitce”).

Zainteresowani klienci mogą wyczekiwać kolejnych dostaw w sklepach (i tak pewnie po zawyżonych cenach) lub czekać aż sytuacja się unormuje i sprzęt będzie normalnie dostępny w sprzedaży.