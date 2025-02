Podłączył kartę GeForce RTX 5090 i spalił kabel. Producent ma ważny komunikat

Użytkownicy informują o problemach z wtyczką zasilania w karcie graficznej GeForce RTX 5090. Nie musi jednak chodzić o kartę, ale o niestandardowe kable zasilające – producent opublikował komunikat skierowany do posiadaczy najnowszych kart NVIDII.

Premiera karty graficznej GeForce RTX 5090 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Nowa konstrukcja oferuje jeszcze lepszą wydajność, ale jednocześnie charakteryzuje się wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w porównaniu do GeForce RTX 4090. Niewątliwie mamy do czynienia z nowym królem wydajności. Ceny takich kart zaczynają się od ok. 10 tys. zł.

NVIDIA niedawno zapewniała, że problemy zostały rozwiązane i nie powinniśmy obawiać się powtórki z palącymi się wtyczkami zasilania, jak miało to miejsce w przypadku GeForce RTX 4090. Czy jednak na pewno?

Podłączył kartę GeForce RTX 5090 i spalił kabel

Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia spalonej wtyczki zasilającej w karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. Spaleniu uległa wtyczka i gniazdo po stronie karty oraz zasilacza ASUS Loki SFX-L (widać, że jeden z pinów doprowadzających zasilanie uległ stopieniu w wyniku zbyt wysokiej temperatury).

Według relacji użytkownika ivan6953, do awarii doszło podczas rozgrywki w grze Battlefield 5, gdy szacowany pobór mocy karty graficznej mógł wynosić ok 500-520 W. Warto jednak zaznaczyć, że korzystał on tutaj z niestandardowego kabelka 12VHPWR firmy moddyi (użytkownik twierdzi, że wcześniej upewnił się, że dobrze podłączył wtyczki).

Podobny przypadek opisał tester z kanału Toro Tocho Reviews - stopieniu uległ przewód zasilający dołączany do zasilacza FSP Hydro GT PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1000W (co ważne, stopienie pojawiło się tylko po stronie gniazda w zasilaczu).

Producent opublikował komunikat

Firma MODDYI opublikowała komunikat, w którym informuje, że stare kable zasilające 12VHPWR zostały zaprojektowane do użytku z kartami graficznymi z serii GeForce RTX 4000. Producent zaleca posiadaczom kart GeForce RTX 5000 wymianę kabelków na nowsze wersje zgodne ze standardem 12V-2X6.

“W MODDIY wszystkie kable 12VHPWR / 12V-2X6 zakupione od 2025 r. są produkowane zgodnie z nowymi specyfikacjami i standardami 12V-2X6, zapewniając zgodność i optymalną wydajność z procesorami graficznymi z serii RTX50.

Przed 2024 r. procesory graficzne z serii RTX50 nie zostały jeszcze wprowadzone, a obowiązującym standardem był 12VHPWR. Wszystkie kable wyprodukowane przed tym okresem zostały zaprojektowane i przetestowane do użytku z procesorami graficznymi z serii RTX40.

Zalecamy wszystkim użytkownikom uaktualnienie do nowych kabli 12V-2X6, aby w pełni wykorzystać ulepszone funkcje bezpieczeństwa i wydajności oferowane przez ten nowy standard.”

Jaka jest przyczyna problemów?

Na ten moment przyczyna problemów ze stopioną wtyczką zasilania nie jest jeszcze znana. Sprawy nie komentuje też NVIDIA. Jak dotąd odnotowano tylko pojedyncze przypadki dotyczące kart GeForce RTX 5090. Warto jednak zaznaczyć, że jest to nowy sprzęt, który nie zdobył jeszcze dużej popularności wśród użytkowników, także ze względu na problemy z jego dostępnością.

W sieci pojawiły się sugestie, jakoby problem mógł wynikać z dużego obciążenia niektórych przewodów zasilających w wiązkach 12VHPWR i 12V-2X6. Roman “der8auer” Hartung przeprowadził pomiary na karcie Founders Edition i na niektórych przewodach odnotował bardzo wysokie wartości płynących prądów.

Inni testerzy przeprowadzili podobne pomiary, jednak różnice między poszczególnymi przewodami nie były aż tak duże.

Firma Falcon Northwest, zajmująca się składaniem gotowych komputerów, twierdzi, że przetestowała wiele kart GeForce RTX 5090 Founders Edition z różnymi kablami i zasilaczami, nie wykrywając przy tym żadnych problemów z przegrzewającymi się przewodami.