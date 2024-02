Po niemal 8 latach Asystent Google odchodzi do lamusa. Oto jak skorzystać z jego następcy.

Jeśli chodzi o generatywne AI, Google zaczął rok 2024 z grubej rury. Jego odpowiedź na ChatGPT - Bard - został przemianowany na Gemini i doczekał się zupełnie nowej aplikacji na Androida. Ta po zainstalowaniu całkowicie zastępuje wysłużonego Asystenta Google.

Z uwagi na rygorystyczne unijne prawo, aplikacja Google Gemini nie jest jeszcze oficjalnie dostępna w Polsce, ale twórcy nie kładą kłód pod nogi użytkownikom, którzy mimo wszystko chcieliby się na nią przesiąść już teraz. Co prawda pierwsza wersja apki miała trudną do obejścia blokadę regionalną, ale już po kilkunastu godzinach Google wypuścił aktualizację, która ją znosi.

Google Gemini (dawny Bard) w Polsce. Jak zainstalować i używać?

Aplikacja Google Gemini w chwili pisania tego tekstu nie jest dostępna w polskim Sklepie Play, ale w sieci bez problemu znaleźć można plik instalacyjny APK. Ważne, by pobrać go z zaufanego źródła i by była to wersja przynajmniej 1.0.605683889, gdyż wcześniejsze wydanie miało jeszcze blokadę regionalną.

Aby zastąpić Asystenta Google, należy:

zainstalować ręcznie aplikację Google Gemini;

otworzyć aplikację Google;

kliknąć w swój awatar w górnym prawym rogu;

wybrać Ustawienia;

przejść do zakładki Asystent Google;

w menu Języki jako główny ustawić English (United States), a polski jako dodatkowy.

Po tym zabiegu Gemini powinien zastąpić Asystenta Google i być uruchamiany w analogiczny sposób, czyli przeciągnięciem palca od dolnego rogu ekranu, skrótem na pulpicie lub komendą "OK Google".

Sam Google twierdzi, że aplikacja Gemini działa tylko w języku angielskim, ale nie jest to prawda. Po pierwszym uruchomieniu wydałem jej komendę "komunikuj się ze mną po polsku" i wirtualny pomagier bez zająknięcia wykonał polecenie.

Aplikacja Google Gemini działa po polsku

Trzeba tylko pamiętać, że jako główny język wciąż ustawiony jest angielski, więc raz po raz zdarzają się drobne problemy z działaniem po polsku. Zwłaszcza w przypadku komendy głosowej, bo aplikacja lubi np. błędnie interpretować komendy jako angielskie. Z komunikacją tekstową nie uświadczyłem jednak żadnych problemów.

Co potrafi Google Gemini?

Google Gemini to bezpośrednia konkurencja dla ChatGPT o bardzo porównywalnych możliwościach wykorzystujących generatywne AI. Potrafi odpowiadać nawet na bardzo złożone pytania czy pomagać w tworzeniu tekstowych treści. Można go choćby poprosić o napisanie maila z reklamacją telefonu.

Zaletą głębszej integracji z telefonem jest to, że Gemini potrafi działać kontekstowo i wykonywać polecenia związane z treściami aktualnie wyświetlonymi na ekranie. Gdy czytałem recenzję PlayStation Portal, uruchomiłem Gemini i zapytałem nieprecyzyjnie "ile kosztuje to urządzenie?". Sztuczna inteligencja zrozumiała, o co konkretnie pytam i udzieliła bezbłędnej odpowiedzi.

Tak działa aplikacja Google Gemini

Gemini przejął też najważniejsze funkcje Asystenta i potrafi wykonywać takie komendy jak "zadzwoń do mamy". Wiadomo jednak, że niektórych funkcji brakuje; część użytkowników skarży się na to, że Gemini nie reaguje na prośby o wygenerowanie przypomnień.

Warto odnotować, że domyślnie apka Gemini działa pod kontrolą uboższego modelu językowego. Za 97,99 zł miesięcznie można jednak wykupić plan Google One AI Premium, który daje dostęp do 2 TB w chmurze i bardziej zaawansowanego narzędzia Gemini Advanced, które - według zapewnień Google’a - znacznie lepiej radzi sobie z rozumieniem i wykonywaniem poleceń. Tanio nie jest, ale twórcy dają dostęp do dwumiesięcznego okresu próbnego.

Jeśli ktoś po instalacji zatęskni za Asystentem Google, można go przywrócić w ustawieniach aplikacji Gemini.