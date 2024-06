Najnowsze badania wykazały, że pracownicy (w miarę, jak w dalszym ciągu stają w obliczu rosnącej presji związanej z produktywnością) coraz częściej sięgają po pomoc generatywnej AI. W jakim celu to robią? Jak bardzo wykorzystują tego typu narzędzia?

Przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. Algorytmy sztucznej inteligencji stają się coraz lepsze i zaczynają przejmować gałęzie branży, które dotychczas wymagały kreatywnych umiejętności przypisywanych ludziom. Najpopularniejszym przykładem jest generowanie grafik, filmów czy głosu, z którym AI radzi sobie coraz lepiej (co budzi w wielu przypadkach duże kontrowersje). A jak to wygląda w innych dziedzinach? Jak firmy zapatrują się na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji?

Badanie PwC (PricewaterhouseCoopers - globalnej sieci przedsiębiorstw, świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze) objęło 56 600 pracowników z 50 krajów (w tym 2000 z Wielkiej Brytanii) i wykazało, że 57% ankietowanych wierzy, iż generatywne narzędzia AI mogą poprawić ich efektywność. Co ciekawe, jeszcze w ubiegłorocznym raporcie takich osób było niespełna 19%. Najprawdopodobniej tak duży wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją może być powiązany z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy – prawie dwie trzecie (60%) ankietowanych doświadczyło w zeszłym roku poważnych zmian w swojej pracy w porównaniu z poprzednimi latami, a około 41% odnotowało zwiększone obciążenie dodatkowymi obowiązkami. Podobna liczba ankietowych (45%) poczuła się tym wręcz przytłoczona. Analogiczna część respondentów (40%) natomiast nie rozumie konieczności tych zmian w firmie.

Pracownicy zaczynają akceptować sztuczną inteligencję w pracy

Chcąc nadążać za (r)ewolucją w swoich miejscach pracy, większość ankietowanych stwierdziło, że jest przygotowanych na adaptację do nowych warunków (75%). Niemal dwie trzecie (65%) pracowników jest podekscytowanych nowymi możliwościami, które mogą im przynieść rozwiązania AI.

Pracownicy informują nas, że są zmotywowani i gotowi, by dostosować się do pracy z pomocą sztucznej inteligencji (...). Jednocześnie zwracają uwagę na to, że są też przytłoczeni ciągłymi zmianami – zauważyła Sarah Moore, dyrektor ds. zasobów ludzkich w PwC w Wielkiej Brytanii

Nawet pozytywna zmiana może być stresująca, jeśli nadchodzi [gwałtownie i] z każdej strony. Dzięki jasnej strategii pracodawcy mogą pomóc swoim pracownikom, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające adaptację

W swoim raporcie PwC określa generatywną sztuczną inteligencję jako „pozytywny czynnik zakłócający”, powołując się na jej zdolność do zwiększania wydajności i pomagania pracownikom w zarządzaniu swoją pracą. Jednak w skali globalnej Wielka Brytania pozostaje w tyle. Tylko 47% badanych korzystało w pracy z GenAI w zeszłym roku (w porównaniu z 61% ogółem). Jeszcze mniej osób korzysta z tego typu narzędzi codziennie lub co tydzień (18%), w porównaniu z globalnymi wynikami (28%). Alastair Woods, partner PwC ds. transformacji zasobów ludzkich w Wielkiej Brytanii, dodał: „Pracodawcy muszą zaangażować pracowników w nadchodzącą transformację i określić nowe umiejętności, które będą niezbędne w kluczowych sektorach”.

Patrząc długoterminowo, firmy będą musiały zacząć działać dwutorowo – pracownicy muszą „zaufać swoim przywódcom, że poprowadzą ich przez krytyczną zmianę”, podczas gdy pracodawcy muszą wspierać pracowników, zapewniając im odpowiednie możliwości podnoszenia kwalifikacji.

W celu lepszego zrozumienia tematyki generatywnej sztucznej inteligencji, warto posłuchać wykładu ze Szkoły Głównej Handlowej (w Warszawie)

A jaka jest Wasza opinia w tej kwestii? Czy nowoczesne rozwiązania AI pomogą wielu pracownikom w realizacji ich obowiązków? Czy może staną się narzędziem, do jeszcze intensywniejszej eksploatacji zasobów ludzkich? Zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy!

