W sieci znów zawrzało - dość nieoczekiwanie bowiem jeden z najbardziej oczekiwanych majowych hitów – pecetowe wydanie Ghost of Tsushima Director’s Cut zniknęło ze sprzedaży w wielu krajach. Dlaczego? Po akcji z masowym sprzeciwem graczy Helldivers 2 możemy się tego domyślać.

Dla przypomnienia - na początku maja 2024 wybuchła afera z pecetowym Helldivers 2 , które obłożone miało zostać obowiązkiem połączenia konta Steam z PlayStation Network. Niby nic wielkiego, a jednak nagła decyzja obłożona do tego nieprzekraczalnymi terminami wywołała w sieci prawdziwą burze. Oburzeni gracze masowo wyrażali swój sprzeciw w sieci bombardując pecetowe Helldivers 2 negatywnymi opiniami (ponad 200 tysięcy w dwa dni!), a także żądając zwrotu pieniędzy.

Powodem tak żywiołowej reakcji społeczności był również fakt, że PlayStation Network nie jest dostępne w 177 krajach, a to oznaczało brak możliwości dalszej zabawy przez tamtejszych nabywców. Zresztą sam Steam dokonał wówczas odpowiedniej korekty wycofując grę ze sprzedaży w tych państwach. I choć PlayStation ugięło się wówczas pod naporem graczy Helldivers 2, odstępując od obowiązkowego łączenia kont wygląda na to, że fani Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PC) takiego szczęścia mieć nie będą.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut po cichu wylatuje z oferty

Mocno musieli się zdziwić niektórzy pecetowi gracze nerwowo wyczekujący pecetowego wydania Ghost of Tsushima, którzy kilka godzin temu zajrzeli do zakładki Steam poświęconej tej grze. Nagle, na kilka dni przed oficjalną premierą wyznaczoną na 16 maja 2024 roku, pojawiła się tam bowiem pokaźna lista restrykcji, która obejmuje swoim zakresem dokładnie te same 177 kraje co w przypadku Helldivers 2.

Jest to o tyle dziwne, że jeszcze nie tak dawno temu, w okolicach wybuchu wspomnianej afery z bestsellerową strzelanką, twórcy Ghost of Tsushima ze studia Sucker Punch uspokajali graczy, że zapowiedziana dla tej gry konieczność łączenia się z PSN będzie wymagana wyłącznie dla trybu wieloosobowego, zaś samą fabułę będzie można „przejść” niejako offline. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna i spora część pecetowych graczy najprawdopodobniej będzie musiała obejść się w tym przypadku smakiem… bądź też szukać innych, „alternatywnych” rozwiązań.

