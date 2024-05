Asus potwierdził krążące od pewnego czasu plotki. W trakcie specjalnej transmisji na żywo ujawniono pierwsze informacje o Asus Rog Ally X - odświeżonej wersji Asus Rog Ally. W jaki sposób producent planuje ulepszyć swojego handhelda?

Rynek handheldów pęka w szwach. Takie przenośne konsole jak Steam Deck, czy Asus Rog Ally skutecznie przebiły się do świadomości graczy. A przecież to tylko wierzchołek technologicznej góry lodowej; nie zapominajmy o Lenovo Legion Go czy konsekwentnie aktualizowanym MSI Claw.

Rog Ally X, czyli ewolucja zamiast rewolucji

Tymczasem tajwańskie przedsiębiorstwo Asus szykuje nowy produkt. W trakcie specjalnej transmisji na żywo podzielono się pierwszymi informacjami na temat Asus Rog Ally X. Jest to odświeżona i ulepszona wersja znanego dobrze Rog Ally.

Rewolucji nie będzie - będzie ewolucja. Pełna specyfikacja Rog Ally X to tajemnica, niemniej o kilku cechach wiemy już teraz. Po pierwsze, Rog Ally X to lepszy akumulator. Shawn Yen - wiceprezes ASUS - mówi w rozmowie z The Verge, że “nie patrzymy na 30 do 40 procent większą pojemność”. Asus oczekuje czegoś “znacznie więcej”.

[edytuj]

Rog Ally X pochwali się nowym slotem M.2 2280 na dysk SSD, handheld powinien mieć więcej niż 16 GB RAM. Drobna zmiana związana z umiejscowieniem czytnika kart SD ma najwyraźniej wyeliminować problem, o którym meldowali niektórzy gracze, czyli przegrzewanie się. Wyświetlacz bez zmian. 7-calowy ekran LCD z odświeżaniem do 120 Hz.

Cena i data prezentacji

Serce Rog Ally X bez zmian - na pokładzie ponownie zamelduje się AMD Ryzen Z1 Extreme. Czego chcieć więcej? Wypadałoby znać cenę. Wiemy, że za Asus Rog Ally X zapłacimy więcej niż w przypadku Rog Ally. Ile konkretnie? Tego już nie wiemy.

Więcej informacji poznamy wkrótce. 2 czerwca 2024 r. odbędzie się specjalne wydarzenie i dopiero po nim podzielimy się pełną specyfikacją nowej przenośnej konsoli.

Źródło: Asus, The Verge