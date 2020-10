AMD Radeon RX 6000

Czekacie na karty graficzne Radeon RX 6000? My też! Firma AMD postanowiła podgrzać atmosferę przed premierą i ujawniła pierwsze szczegóły na temat topowego przedstawiciela nowej serii.

Dzisiejszy wieczór niewątpliwie należy do AMD. Oprócz premiery nowych procesorów Ryzen 5000, producent uchylił też rąbka tajemnicy o kartach graficznych Radeon RX 6000. Czego możemy się spodziewać?

Co nowego w kartach graficznych Radeon RX 6000?

Modele Radeon RX 6000 zastąpią obecną serię Radeon RX 5000. Jeżeli śledzicie nasze newsy, powinniście kojarzyć zarys informacji o nowych kartach.

Wiemy, że nowe karty będą bazować na architekturze RDNA 2, która ma przynieść spory wzrost efektywności energetycznej - producent twierdzi, że wzrośnie ona o 50% względem architektury RDNA (oznaczałoby to podobny wzrost, jak przy premierze Radeonów RX 5000).

Nie bez znaczenia jest obsługa nowych funkcji. Sporym atutem ma być obsługa interfejsu DirectX 12 Ultimate, który wprowadza m.in. sprzętowe wsparcie dla technologii ray tracing.

AMD zapowiada karty graficzne Radeon RX 6000

Podczas dzisiejszej konferencji szefowa AMD zaprezentowała topowego przedstawiciela serii Radeon RX 6000 (tzw. Big Navi) - poniżej możecie zobaczyć zapis konferencji (fragment o kartach Radeon RX 6000 zaczyna się w 22:00).

Referencyjna konstrukcja korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami (to ten sam model, który niedawno był prezentowany na „renderze”). Karta została utrzymana w czarno-srebrnej kolorystyce, a całość przyozdobiono czerwonym podświetleniem LED.

Wydajność topowej karty Radeon RX 6000

Przy okazji producent uchylił rąbka tajemnicy na temat wydajności topowego modelu. Testy przeprowadzono w rozdzielczości 4K na maksymalnych ustawieniach graficznych.

W Borderlands 3 uzyskano średnio 61 fps, w Call of Duty: Modern Warfare aż 88 fps, a w Gears of War 5 było to 73 fps. Jest więc naprawdę nieźle (posiadacze dotychczasowych kart Radeon mogli co najwyżej pomarzyć o takich osiągach).

Jak to wygląda na tle konkurencji? Co prawda testy przeprowadzono na platformie z nowym procesorem Ryzen 9 5900X, więc trudno o bezpośrednie porównanie do artykułów dostępnych w sieci, ale szacunkowo można przyjąć, że topowy Radeon RX 6000 zaoferuje wydajność zbliżoną do konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3080. Nie wiadomo jednak ile będzie kosztować (Nvidia wyceniła swoją kartę na około 3300 złotych).

Więcej szczegółów na temat kart Radeon RX 6000 poznamy 28 października 2020 roku. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać (szczególnie informacji o słabszych i tańszych modelach).

Źródło: AMD, Planet 3DNow!

