Platforma AMD X570 to świetna propozycja do budowy wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Ostatnio w ofercie firmy Gigabyte pojawiły się nowe płyty główne, które mają oferować lepsze chłodzenie i nowszy zestaw portów.

Modele Gigabyte X570S zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o najnowszych procesorach AMD Ryzen 5000 (Zen 3). Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewolucyjnych zmian, ale wprowadzone usprawnienia na pewno zainteresują entuzjastów.

Co nowego w płytach głównych Gigabyte X570S?

Modele Gigabyte X570S to właściwie odświeżone modele Gigabyte X570 – nadal mamy do czynienia z podstawką AM4 i chipsetem AMD X570. Platforma pozwoli na budowę wydajnego komputera do gier lub mocnej stacji roboczej.

Główne zmiany dotyczą odświeżonego designu i usprawnionej budowy. Producent ulepszył chłodzenie sekcji zasilania i usunął wentylatorek z chłodzenia chipsetu - element był krytykowany przez wielu użytkowników ze względu na generowany hałas (teraz całość jest chłodzona całkowicie pasywnie, więc i bezgłośnie). Dodatkowym atutem jest nowszy zestaw portów (lepsze modele oferują porty USB 3.2 Gen2x2).

Producent przygotował kilka modeli z wyższej i średniej półki.

Gigabyte X570S Aorus Master

Gigabyte X570S Aorus Master to ulepszona wersja modelu Gigabyte X570 Aorus Master. Konstrukcja wyróżnia się efektownym designem, który na pewno przyciągnie entuzjastów (nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB Fusion 2.0).

Na uwagę zasługuje mocna sekcja zasilania - 14+2 fazy z dławikami 70A i solidnym chłodzeniem, a także dodatkowe przyciski, przełączniki i wyświetlacz diagnostyczny. Banki pamięci DDR4 DIMM oraz sloty PCI-Express zostały dodatkowo wzmocnione. Do dyspozycji oddano m.in. trzy sloty PCI-Express x16 (x16/-/x4 lub x8/x6/x4) oraz cztery gniazdka M.2 (jedno z potężnym radiatorem Thermal Guard III i trzy ze zwykłym Thermal Guard II).

Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. port USB 3.2 Gen2x2, łączność Intel 2.5G LAN i Wi-Fi 6E. Graczy zainteresuje dobrej jakości układ dźwiękowy Realtek ALC1220-VB (dodatkowo wzbogacony o przetwornik ESS SABRE Hi-Fi 9118 DAC i kondensatory WIMA).

Gigabyte X570S Aorus Pro AX

Niżej w hierarchii plasuje się model Gigabyte X570S Aorus Pro AX (następca Gigabyte X570 Aorus Pro AX). Płyta została utrzymana w ciekawej stylistyce – producent postawił na masywne radiatory, a całość wzbogacono podświetleniem RGB Fusion 2.0.

Za zasilanie odpowiada sekcja w układzie 12+2 fazy 60A, ale zrezygnowano już z dodatkowych przycisków i przełączników. Do dyspozycji oddano trzy sloty PCI-Express x16 (dwa wzmocnione – działające w trybie x16/- lub x8/x8), a także trzy gniada M.2 (dwa z radiatorem Thermal Guard II i jeden z radiatorem Thermal Guard III).

Z tyłu znajdziemy skromniejszy zestaw portów - w tym USB 3.2 Gen2x2, układ sieciowy 2.5G LAN na kontrolerze Intela i bezprzewodową łączność Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC1220-VB (już bez przetwornika DAC).

Gigabyte X570S Gaming X

Graczy z mniej zasobnym portfelem powinien zainteresować model Gigabyte X570S Gaming X (zastępuje on płytę Gigabyte X570 Gaming X). Uwagę zwraca efektowna stylistyka, która powinna przyciągnąć uwagę entuzjastów.

Zestaw portów nie jest tak rozbudowany, jak w modelach Aorus – do dyspozycji oddano po dwa złącza PCI-Express x16 (x16/x4) i PCI-Express x1, a także trzy gniazdka M.2 (w tym jedno z chłodzeniem Thermal Guard i jedno z chłodzeniem Thermal Guard II). Producent zastosował sekcję zasilania w układzie 12+2 fazy 50A.

X570S Gaming X oferuje też skromniejszy zestaw portów na tylnym panelu - wyprowadzono tutaj m.in. cztery porty USB 3.0 i dwa USB 3.2 Gen2 (w tym jeden typu C), a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN (na kontrolerze Realtek). Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek (producent nie podaje jaki dokładnie).

Gigabyte X570S Aero G

Gigabyte X570S Aero G to nowość w ofercie producenta – płyta może nie jest tak efektowna, jak gamingowe modele Aorus, ale na pewno nie można jej odmówić ciekawej stylistyki. Sprzęt teoretycznie powinien zainteresować twórców treści.

Producent zastosował sekcję zasilania typu 12+2 60A, którą schowano pod designerskimi radiatorami. Do dyspozycji oddano trzy gniazdka PCI-Express x16 (dwa działają w trybie x16/- lub x8/x8 i są dodatkowo wzmocnione), a także cztery sloty M.2 (dwa schowano pod radiatorami Thermal Guard III).

Sporym atutem modelu Aero G jest zestaw portów na tylnym panelu - znajdziemy tutaj m.in. dwa porty USB typ C (w tym jeden USB 3.2 Gen2x2), wyjście HDMI i wejście DisplayPort, a także szybką łączność Intel 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Producent zastosował też 8-kanałowy kodek dźwiękowy Realtek ALC1220-VB.

Gigabyte X570S UD

Na koniec najbardziej podstawowa propozycja, która pozwoli na budowę tańszych zestawów z płytą X570. Model Gigabyte X570S UD nie wyróżnia się zbyt ciekawym wyglądem, a do tego oferuje tylko niezbędną funkcjonalność.

Na laminacie przewidziano miejsce na dwa sloty PCI-Express x16 (x16/x4) i dwa PCI-Express x1, a także trzy złącza M.2 (jedno wyposażono w radiator Thermal Guard). Sekcja zasilania nie jest zbyt rozbudowana – mamy do czynienia z VRM w układzie 12+2 fazy z dławikami 50 A.

Z tyłu wyprowadzono tylko najważniejsze gniazdka – doi dyspozycji oddano m.in. cztery porty USB 3.0, dwa USB 3.2 Gen2 (w tym jeden typu C), a także kartę sieciową 2.5G LAN (bazującą na kontrolerze Realtek) i 8-kanałowy układ dźwiękowy Realtek (producent nie podaje jaki to dokładnie model).

W planach kolejne modele Gigabyte X570S

Płyty X570S nie są rewolucją, ani nawet ewolucją. To usprawnienie, które pozwoli na budowę lepszego (i cichszego) komputera. Wiemy, że to nie koniec planów producenta i wkrótce w jego ofercie pojawią się kolejne modele X570S: Gigabyte X570S Aorus Elite AX, Gigabyte X570S Aorus Elite i Gigabyte X570SI Aorus Pro AX (ten ostatni to konstrukcja formatu mini-ITX dla miniaturowych komputerków)

Na ten moment nie znamy ani orientacyjnej dostępności, ani też cen nowych modeli. Możemy jednak podejrzewać, że ulepszone wersje będą trochę droższe od zwykłych X570.

Źródło: Gigabyte, Lab501