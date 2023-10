Z cyklu „mała rzecz, a cieszy”. Firma Google wprowadziła drobną modyfikację w przeglądarkowej wersji poczty Gmail, dzięki której jednak codzienne korzystanie z niej może stać się zdecydowanie bardziej wygodne.

Przeglądarkowa wersja poczty Gmail doczekała się dodatkowych ikon w menu „Więcej” – tym, które znajduje się pod przyciskiem z trzema kropkami podczas przeglądania wiadomości. Do tej pory ikony towarzyszyły tylko dwóm opcjom („odpowiedz” i „przekaż dalej”). Po zmianie natomiast każda pozycja w menu będzie miała przypisany symbol graficzny.

Mowa o takich opcjach jak „filtruj”, „drukuj”, „usuń” „zablokuj nadawcę”, „przetłumacz” czy „pobierz”. Przypisane im ikonki są czytelne i utrzymane w stylu znanym z google’owskich aplikacji, więc ich zrozumienie nie powinno być dla nikogo problemem.

Nie jest tajemnicą, że ikony pomagają szybciej odnajdywać to, czego się szuka, a także rozumieć to, co się widzi. Nie bez powodu choćby znaki drogowe mają właśnie formę obrazkową, a nie tekstową. Dlatego też (pomimo jej niewielkich rozmiarów) zmianę tę wielu użytkowników przyjmie pewnie z otwartymi ramionami i ją doceni.

Źródło: 9to5Google