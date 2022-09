Zbliżająca się premiera God of War Ragnarök skłania Sony do coraz chętniejszego dzielenia się z szerszą publicznością materiałami wideo podgrzewającymi atmosferę wokół tej wyczekiwanej produkcji.

Game Informer sprawdza God of War Ragnarök

Kwestia gier ekskluzywnych zawsze budziła gorące dyskusje, a ostatnio także dzięki Sony jest ich naprawdę sporo. Lista gier, których można zazdrościć posiadaczom PlayStation nie wydaje się szczególnie długa, ale znajduje się na niej kilka perełek. Dołączy do nich także God of War Ragnarök, bo chociaż po różnej maści doświadczeniach raczej nie wypada w ciemno określać czegoś mianem wielkiego hitu, to jeden z wyjątków. Trudno oczekiwać w tym przypadku czegoś innego niż doskonałej gry rozbudowującej cenioną serię.

Niemal wszyscy czekają, ale jest pewne grono szczęśliwców mogących zapoznawać się z God of War Ragnarök już teraz. To między innymi redaktorzy serwisu Game Informer. Z racji tego, iż dostali od Sony zielone światło na pokazywanie małego co nieco, to można przynajmniej rzucić okiem na krótkie materiały z fragmentami rozgrywki. Prezentują one krasnoludzkie królestwo Svartalfheim, a także rozbudowany względem poprzednich odsłon system walk oraz malutki przedsmak zagadek środowiskowych.

Gameplay z God of War Ragnarök

Premiera God of War Ragnarök coraz bliżej

Większość graczy zainteresowanych God of War Ragnarök doskonale wie, jak długo przeciąga się oczekiwanie na premierę. Wiele wskazuje jednak na to, że kolejnych przykrych niespodzianek nie będzie i ostatnio podanego terminu uda się dotrzymać. A dodajmy, iż mowa o 9 listopada.

Początkowo God of War Ragnarök określono jako projekt na najnowszą konsolę od Sony, ale ostatecznie zdecydowano, że zostanie wydany również na PlayStation 4. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że na starszym sprzęcie nie zrobi takiego wrażenia pod względem oprawy.

